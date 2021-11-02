На конкурс «Вкусы России» заявлено девять гастрономических находок Бурятии
В прошлом году бурятские буузы «прославились» на всю страну, заняв первое место в народном голосовании «Нас выбирают» в конкурсе «Вкусы России».
В этом году Бурятия заявила на конкурс девять гастрономических находок таёжной, озерной, степной. Это кедровый орех, «живая» вода, бурятская тушёнка, черёмуха, облепиха, боргойское мясо, чай знахарей, байкальская смолка и оронгойские арбузы.
Лидирующую позицию среди бурятских брендов сейчас занимают оронгойские арбузы, у них 2890 голосов.
- В нашей суровой республике выращиванием тех самых сочных и сладких, вкусных и полезных оронгойских арбузов занимается Дмитрий Вихрев с 2017 года. Вся продукция К(Ф)Х Вихрев под официальным брендом «Оронгойские арбузы» проходит испытания в лаборатории на безопасность, прежде чем попасть к покупателям, а результаты арбузных «анализов» фиксируются в декларации Евразийского таможенного союза, - отмечается в аккаунте правительства Бурятии.
Поддержать оронгойские арбузы и другие бурятские бренды своим голосом можно на сайте вкусыроссии.рф или https://russiantastes.ru. (вкладка «Любой регион» — «Республика Бурятия»).
Голосование продлится до 7 ноября.
Оронгойские арбузы лидируют среди бурятских гастробрендов
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