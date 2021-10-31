Лоукостер «Победа» свернул на некоторое время работу в Бурятии
30 октября авиакомпания «Победа» выполнила последний в 2021 году рейс из Улан-Удэ в Москву. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
На маршруте из Бурятии в столицу России остаются авиакомпании Smartavia и S7. У рейсов высокая нагрузка, так что гендиректор аэропорта посоветовал покупать билеты заранее.
О том, что лоукостер «Победа» прекратит рейсы в Улан-Удэ в зимний период, стало известно в сентябре. Причина этого решения перевозчика не называлась. Сообщалось лишь, что нишу «Победы» в бюджетном сегменте займёт Smartavia.
Лоукостер «Победа» зашёл в Бурятию осенью 2017 года. Учитывая высокий спрос, в 2018 году «Победа» стала выполнять полёты по маршруту Улан-Удэ – Москва ежедневно.
В этом году в Бурятии больше не будет «Победы»
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