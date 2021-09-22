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«Победа» отказалась от полётов в Бурятию зимой

«Победа» отказалась от полётов в Бурятию зимой
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нишу «Победы» зимой займёт Smartavia

Этой зимой рейсы в Улан-Удэ не будет выполнять лоукостер «Победа». Этой авиакомпании на смену пришёл авиаперевозчик Smartvia, сообщили в правительстве Бурятии.

- Авиакомпания «Победа» решила не продлевать полёты в зимний период. Эту нишу теперь займет Smartavia. Очень много групп детей, школьников, спортсменов, именно групповых туров оформляется через Smartavia, - отметил директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Субсидированные билеты по маршруту Улан-Удэ – Москва и обратно также выделены авиакомпании Smartavia. По льготным ценам зимние авиаперевозки начнутся с 20 февраля. Рейс Улан-Удэ Москва выполняется четыре раза в неделю на Боинге 737-800.

Купить субсидированные билеты до столицы и обратно могут молодые люди до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, многодетные семьи (все члены семьи) и люди с инвалидностью. Субсидированные билеты предусмотрены на каждом рейсе компаний Smartavia и S7.

Москву и Улан-Удэ связывают два ежедневных рейса — это «Победа» и С7, Smartavia присоединились с тремя рейсами в неделю весной и пятью рейсами летом.
авиаперевозки

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