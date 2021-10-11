Алексей Гыргенов отметил, что не видит смысла работать дальше
Бурятский общественник и владелец точек быстрого питания Алексей Гыргенов сообщил в соцсети, что если в республике введут систему QR-кодов для общепита, то он закроет своё заведение.
- Как введут, тут же закроюсь в ТРЦ «Мёд». Смысла далее нет бороться с этим. Лучше вложусь в акции и криптовалюту. Буду майнить. Создавать рабочие места, платить налоги и т.д. смысла нет, - так отреагировал на новость предприниматель.
Кафе бизнесмена находится в ТРЦ, где из-за ограничений фудкорты не работали несколько месяцев. Открылись они только в середине августа.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе стало известно, что Бурятии рассмотрят возможность работы кафе и ресторанов по системе QR-кодов о вакцинации против COVID-19. Отрабатывать пропускную систему планируется на примере торгового центра «Пионер».
Бурятский бизнесмен о возможной системе QR-кодов: «Тут же закроюсь»
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