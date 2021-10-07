Полёты из Улан-Удэ в Тунку приостановили

Для возобновления полётов необходимо субсидирование
Жители Тункинского района Бурятии интересуются, летает ли сейчас самолёт Улан-Удэ – Кырен – Улан-Удэ. Вопрос местные жители задали в районной группе «Тунка-инфо. 24/7».
Прокомментировал ситуацию начальник посадочной площадки Кырен Олегу Тоглохинову. Он сообщил, что пассажирские авиарейсы приостановлены до 28 октября.
- В данный момент решается вопрос, ищут средства на субсидирование. В случае изыскания средств на субсидирование авиарейсы будут возобновлены. Рейсы будут выполняться аиакомпанией СиЛА (Сибирская лёгкая авиация), - цитирует Тоглохинова «Тунка-инфо. 24/7».
- Сам рейс – это уже туристическое путешествие. Мы не могли оторваться от иллюминаторов. Мы летели вдоль реки Иркут, вдоль Байкала, мы пролетали мраморный карьер, великолепные горы Саяны, Хамар-Дабан. Это просто нереально, это сказка, - рассказывал он.
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