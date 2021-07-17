Новый авиарейс из Улан-Удэ в Тунку назвали «бомбическим»

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 16 июля, состоялся первый полёт по маршруту Улан-Удэ – Кырен – Улан-Удэ. Авиарейсы из столицы Бурятии в Тунку запустила авиакомпания «СиЛА».
Пассажиры быстро раскупили билеты на первый рейс. «Первый рейс Улан-Удэ - Кырен уже полный, а звонки идут! Бомбический рейс будет, я чувствую!» - поделился за несколько часов до полёта гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Продолжительность полёта занимает около одного часа. По маршруту летает двухмоторный турбовинтовой самолёт Л-140, рассчитанный на 17 пассажирских мест.
Корреспондент телеканала «Тивиком» Мария Латышева рассказала на своей странице о «потрясающей красоты видах из иллюминатора».
- Байкал, Саяны, удивительные горы и хребты, реки и озёра, туманы и облака. Только голову повернул - уже Мостовая, в другую - Соболиная, не успел насладиться Хамар-Дабаном, как уже на взлетно-посадочной в Кырене. Кстати, посадка не менее забываемая: легендарный пилот Виктор Альбертович Дягилев, у которого уже 100 лет выслуги (летает уже 40 лет, а у летчиков свои подсчеты) фирменно «потряс крыльями» на подлёте. Говорит, так веселее и пассажиров взбодрил, - поделилась Мария Латышева.
Гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев, который также был в числе первых пассажиров, свои впечатления назвал «фантастическими».
- Сам рейс – это уже туристическое путешествие. Мы не могли оторваться от иллюминаторов. Мы летели вдоль реки Иркут, вдоль Байкала, мы пролетали мраморный карьер, великолепные горы Саяны, Хамар-Дабан. Это просто нереально, это сказка, - рассказал Дмитрий Гармаев.
Рейс Улан-Удэ – Кырен он назвал «бомбой лета-2021».
- Впереди ещё очень много работы по раскрутке рейса. Нужно чтобы рейс наполнился людьми… Чтобы пассажиры «проголосовали рублем», купили билеты и сказали что рейс нужен! В 2019 также начинали рейс Улан-Удэ - Хужир. Посмотрим, как себя покажет Тунка, - добавил гендиректор аэропорта «Байкал».
С 16 июля рейсы будут летать дважды в неделю. По пятницам и воскресеньям из Улан-Удэ в Кырен можно будет улететь в 16 часов, а обратно из Кырена в Улан-Удэ в 17:40 в эти же дни.