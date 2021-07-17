Новый авиарейс из Улан-Удэ в Тунку назвали «бомбическим»







- Впереди ещё очень много работы по раскрутке рейса. Нужно чтобы рейс наполнился людьми… Чтобы пассажиры «проголосовали рублем», купили билеты и сказали что рейс нужен! В 2019 также начинали рейс Улан-Удэ - Хужир. Посмотрим, как себя покажет Тунка, - добавил гендиректор аэропорта «Байкал».



С 16 июля рейсы будут летать дважды в неделю. По пятницам и воскресеньям из Улан-Удэ в Кырен можно будет улететь в 16 часов, а обратно из Кырена в Улан-Удэ в 17:40 в эти же дни.

