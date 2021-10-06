Ранее организация уже была наказана за несоблюдение противоковидных мер
Сотрудники министерства труда и занятости Иркутской области повторно проверили 74 организации на соблюдение антиковидных мер. Ранее эти организации были привлечены судами к административной ответственности. Нарушители не соблюдали обязательные требования указа: соблюдение масочного режима персоналом и посетителями, социальной дистанции, наличие запаса средств индивидуальной защиты.
Повторные нарушения выявлены в четырёх организациях общественного питания, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
В частности, столовая в Октябрьском районе Иркутска оштрафована на 500 тысяч рублей, администратор кофейни заплатит штраф в 150 тысяч рублей, а деятельность пекарни в Кировском районе Иркутска приостановлена судом на пять дней. По деятельности пивного магазина-бара судом дополнительно изучается возможность привлечения к ответственности в связи со сменой места жительства руководителя.
По закону повторным нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или заведение будет закрыто на срок до 90 суток (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) и штраф до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 1 года до 3 лет (для должностных лиц).
Всего за период действия ограничений по протоколам, составленным минтрудом, судами Иркутской области привлечено к ответственности 116 лиц, наложено штрафов на сумму около 2 млн рублей, почти половина из них уже взыскана в областной бюджет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Иркутске столовую оштрафовали на помиллиона за ковидные нарушения
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