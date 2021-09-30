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В Улан-Удэ женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве

В Улан-Удэ женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве
Бизнес,  Фото:pexels.com
О присутствии дискриминации по полу говорят 45% опрошенных

В том, что на рынке труда Улан-Удэ существует дискриминация по возрасту, сегодня убеждены 65% жителей города, однако сталкивалось с ней лично меньшее число респондентов (34%, примерно поровну мужчин и женщин). Результаты исследования представил портал SuperJob.

О присутствии дискриминации по полу говорят 45% опрошенных, при этом ощутить гендерное неравенство на себе довелось каждому пятому жителю Улан-Удэ (20%) — чаще женщинам, чем мужчинам (24% против 17%).

В существовании дискриминации по наличию или отсутствию детей убежден каждый третий житель (33%), а сталкивался с ней каждый пятый житель города (20%) — опять же в основном женщины (44% против 21% среди мужчин). Каждый четвёртый опрошенный в Улан-Удэ (25%) уверен, что при трудоустройстве не исключена дискриминация по семейному положению, при этом лишь 18% столкнулись с этим явлением лично (20% женщин и 16% мужчин).

В целом по России по сравнению с 2018 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, сократилось число респондентов, уверенных в существовании на рынке труда дискриминации по возрасту, семейному положению и наличию детей. Стало меньше и тех, кто в процессе поиска работы лично сталкивался с различными дискриминирующими ситуациями. Всё потому что обычным явлением стала удалённая работа: результат труда специалиста важнее его возраста, пола и семейного статуса.


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