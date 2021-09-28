Проверки мобильных групп по-прежнему проходят ежедневно
В магазинах, кафе и в общественном транспорте Улан-Удэ проверяют соблюдение масочного режима. 27 сентября мобильные группы проверили 232 объекта и 420 граждан. Выявлено 36 нарушений. Проведено 416 профилактических бесед с гражданами и юридическими лицами о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции помещений, сообщили в мэрии.
- Нарушения зафиксировали в магазинах «Ткани», Di_furs, «Голд Сэконд», «Смарт», «Каримофф» и Street fashion. Также нарушили антиковидные меры в кафе «Шаур-Donald`s», «БроБургер», «Шэнэ Хаан», «Сэлмэг», «Оронгойские буузы» и «Песто-Тесто», - сообщает администрация Улан-Удэ.
Мобильные группы фиксируют нарушения масочного режима и при ведении журналов дезинфекции, режима проветривания помещений.
- Мы всех призываем ответственно относиться к соблюдению всех необходимых требований, - обратились в управлении общественной безопасности администрации Улан-Удэ.
Проверяют и общественный транспорт. Накануне проверки прошли в 38 автобусах и трамваях, проверено 200 пассажиров. Составлены три протокола на водителей маршрутов № 59, № 82 и № 100.
Согласно статье 15.1 закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» несоблюдение требований нормативных правовых актов влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей.
За повторное нарушение штрафы существенно возрастут: на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до восьмидесяти тысяч рублей.
В Улан-Удэ нашли ковидные нарушения в очередных магазинах и кафе
Бизнес, Фото:
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