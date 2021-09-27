В Бурятии угроза расторгнуть контракт подействовала на строителей школы

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Социальные предприниматели встретились с замминистра промышленности Бурятии Бизнес, В центре «Мой бизнес» прошла встреча социальных предпринимателей с заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталием Шальковым