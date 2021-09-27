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В Бурятии угроза расторгнуть контракт подействовала на строителей школы

В Бурятии угроза расторгнуть контракт подействовала на строителей школы
Бизнес,  Фото:УКС правительства Бурятии
Подрядчик на строительстве школы в Клюевке усилил темп работ

Подрядная организация «Особняк Строй», которой пригрозили расторжением контракта, всё же продолжит работу на строительстве школы на 100 мест в селе Клюевка Кабанского района Бурятии. Сейчас темп работ нарастает, сообщили в пресс-службе управления капитального строительства правительства Бурятии.

На сегодня на объекте трудятся 26 человек, дополнительно прибыли и приступили к работам монтажники окон. В ближайшее время закроют тепловой контур, идут работы по внутренней отделке: укладка плитки пола, стен. Ход строительства отслеживают ежедневно.

- Подрядчик усилил темп. Сейчас заливают бетоном приямки крылец, производят кирпичную кладку тамбуров, заливку подпорной стенки по периметру, устанавливают стояки систем водоснабжения, отопления. Ранее технологическое подключение к тепловым и электрическим сетям уже было выполнено. Проводят водовод от пожарных резервуаров к насосной станции, устанавливают пожарные гидранты, начата подготовка к благоустройству территории (вертикальная планировка). Идет поставка материалов на объект, – прокомментировал процесс куратор строительства от управления капстроительства Сергей Осовский.

Ранее зампред правительства Бурятии Евгений Луковников говорил о возможном расторжении контракта с подрядной организацией из-за ненадлежащего выполнения работ. Подрядчику предлагалось исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

Школу на 100 мест строят по нацпроекту «Образование». Здание площадью около 3000 кв м состоит из функциональных блоков для достижения изоляции каждой возрастной группы. Два двухэтажных учебных блока и один одноэтажный спортзал примыкают друг к другу без переходов.



строительство школа

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