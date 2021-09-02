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В Бурятии начнут продавать жёлтые и белые арбузы

В Бурятии начнут продавать жёлтые и белые арбузы
Бизнес,  Фото:@arbuzzz_03
Из-за капризов погоды сбор оронгойских арбузов пришлось отложить

Знаменитые в Бурятии оронгойские арбузы, которые выращивает в том числе аграрий Дмитрий Вихрев, ещё не поступили в продажу. Об этом он предупредил в соцсети.

- Друзья, вы, наверное, нас потеряли? А мы вовсю трудимся на полях, снимаем урожай овощей и пытаемся уговорить наших полосатиков поторопиться. Понимаем, что жаркий сезон подошёл к концу, и осень уже близко, но отправлять на прилавки неспелые арбузы мы не станем, поэтому из-за капризов погоды сбор пришлось отложить, - объяснил он.

Вихрев обещает: арбузы поступят в продажу в ближайшее время. «Им нужно ещё немного погреться на солнышке без осадков», - пояснил предприниматель.

- В городе мы планируем две точки розничной продажи, остальные отправятся в торговые сети. В их числе и наша новинка – жёлтые и белые арбузы. Узнать их вы сможете по фирменной наклейке! – обрадовал он пользователей.

«В очередной раз убеждаюсь, что сельское хозяйство – это лотерея. И не всегда в ней удаётся выиграть. Погода диктует свои правила, а нам остаётся только подчиниться», - заключил аграрий.

Жители Бурятии в комментариях отметили, что с нетерпением ждут арбузы.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жители Бурятии, купившие якобы оронгойские арбузы, стали жаловаться на то, что они невкусные. Однако, как выяснилось, это не те самые знаменитые местные арбузы. Дмитрий Вихрев предупредил покупателей, чтобы они остерегались подделки. 
арбузы сельское хозяйство

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