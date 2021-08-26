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В Улан-Удэ вынесли наказание за подпольную вечеринку

В Улан-Удэ вынесли наказание за подпольную вечеринку
Бизнес,  Фото:"Аноним 03"
Полиция обнаружила незаконную вечеринку в июле

Накануне в бурятском паблике «Аноним 03» опубликовали видео с подпольной вечеринки в лаундж-баре на улице Хоца Намсараева. Очевидец рассказала, что тусовка продолжалась до шести утра. Автор видео также сообщила, что на место приезжал наряд полиции.

- Это, конечно, хорошо, что есть где потусоваться, но почему тогда одним можно работать, а другим нет? – задалась вопросом улан-удэнка.

Девушка в своём видео показывает беседу на входе. Сотрудники объясняют внутренние распорядки вечеринки.

- У нас нельзя выходить покурить, подышать нельзя. Связь, к сожалению, не ловит, но есть wi-fi. Курилка есть, работаем до шести утра. Народу, скорее всего, будет очень много, потому что все столы забронированы, - говорит посетительнице сотрудница бара.

В комментариях развернулось бурное обсуждение этих видео. Ведь в Бурятии действует запрет на подобные массовые мероприятия.

Кроме того, улан-удэнцы высказывают опасения из-за закрытого мероприятия без сотовой связи: «А вдруг что-то произойдёт, что там с людьми будет?», «А вдруг внутри будет пожар, убийство, терроризм? Надо знать такие заведения вышестоящим. Вспомните ту же «Хромую лошадь».

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что владелец бара понёс ответственность за нарушение. Судя по всему, тусовка, снятая на видео, проходила в июле.

- За нарушение действующих ограничений с июля на должностных лиц увеселительного заведения сотрудниками полиции составлено три протокола и два протокола на руководство предприятия по ст. 20.6.1 КРФ об АП. По двум административным делам уже вынесены судебные решения. Опубликованное видео, предположительно, относится к периоду 20-23 июля, когда данный служебный автомобиль находился на маршруте патрулирования в вечернее и ночное время, - прокомментировали в МВД по Бурятии.

В августе сообщений о нарушениях режима работы этого увеселительного заведения в полицию не поступало.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее уже сообщалось о проведении подпольных вечеринок. Анонс тусовки делали на странице в Instagram, место проведения до последнего держалось в секрете. Среди желающих пойти на вечеринку иногда проводят розыгрыши.

В Бурятии уже более года не проводятся дискотеки и тому подобные мероприятия. В республике как минимум до 30 сентября действует запрет на проведение массовых мероприятий (за исключением случав, установленных указом главы). Приостановлена работа ночных клубов и танцевальных площадок в организациях общепита.
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