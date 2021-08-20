Предприниматель обратился в прокуратуру
Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова провела личный приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
На приём обратились представители бизнес сообщества республики по вопросам предоставления публичных услуг, мер государственной поддержки, ограничения предпринимательской деятельности.
Так, директор общества с ограниченной ответственности пожаловалась на нарушения порядка предоставления муниципальных услуг, повлекшие негативные последствия для деятельности предприятия.
Представитель торговой организации не согласилась с действиями районной администрации, которые препятствуют предпринимательской деятельности.
Отключение электроэнергии на несколько дней в отсутствие долгов послужило основанием для обращения предпринимателя Заиграевского района.
У всех обратившихся приняты заявления, рассмотрение которых взято на личный контроль заместителем прокурора республики, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В районе Бурятии бизнесмену незаконно отключили электроэнергию
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