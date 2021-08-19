В Бурятии за полгода забраковали почти 150 кг хлеба

Названы основные причины изъятия хлебобулочной продукции из оборота



В первом полугодии 2021 года в Центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии и его филиалах исследовали 409 проб хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий.



- Все исследованные пробы по санитарно-химическим показателям (содержание пестицидов, микотоксинов, мышьяка, ртути, свинца, кадмия и йода) соответствовали требованиям нормативно-технической документации. Удельная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в хлебобулочных изделиях не превышала гигиенические нормативы. Наличие генетически модифицированных организмов не установлено, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Не соответствовали требованиям 1,1% проб по физико-химическим и 5,4% проб по микробиологическим показателям.



За шесть месяцев изъято из оборота 15 партий хлебобулочной продукции общим весом более 147 кг.



- Основные причины изъятия: несоответствие установленным требованиям по показателям безопасности, отсутствие сопроводительных документов, нарушение сроков годности и условий хранения, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.



Жителей Бурятии просят покупать хлеб, кондитерские и булочные изделия только в тех стационарных предприятиях торговли, где созданы необходимые условия для хранения.



- Рассчитывайте объём покупаемой хлебной продукции только на очередной прием пищи или хотя бы на период, не превышающий сроки годности данного изделия (срок годности пшеничных хлебов - 24 часа, ржаных - 36 часов), - советуют в Роспотребнадзоре.



К слову, хранить хлеб рекомендуется в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке, но никак не в полиэтиленовых пакетах. Если температура воздуха в квартире составляет более 20 градусов, то продукт необходимо держать в холодильнике.

