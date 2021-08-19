В Бурятии в суде вновь рассмотрят иск к Google

Иск связан со спорным видеороликом, который загружен на YouTube
В Бурятии повторно рассмотрят административное дело к Google. Началось всё с ролика на YouTube.
Заместитель военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона обратился в Октябрьский районный суд с административным иском. В нём он просил суд признать запрещённой к распространению информацией видеоролик, размещённый на сервисе YouTube. В видео сообщалось о фактах нарушения уставных взаимоотношений между военнослужащими в Вооружённых Силах России, унижения чести и достоинства военнослужащих.
На суде представитель управления Роскомнадзора по Бурятии поддержал исковые требования военной прокуратуры. Ответчиком по делу признали компанию Google LLC.
Решением Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 19 августа 2020 года административный иск военной прокуратуры был удовлетворён.
Апелляция и кассационное представление
На этом дело не закончилось. Была подана апелляционная жалоба на решение суда. По итогам рассмотрения жалобы Верховный суд Бурятии пришёл к выводу, что суд первой инстанции в ходе рассмотрения дела неверно определил административный ответчик в лице компании Google LLC, а также не исследовал спорный ролик.
Апелляционным определением от 23 декабря 2020 года решение Октябрьского районного суда Улан-Удэ было отменено. По делу принято новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований.
- Рассмотрев кассационное представление военного прокурора Восточного военного округа, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции не согласился с выводами суда апелляционной инстанции, указав, что административный иск по данной категории дел мог быть удовлетворён и в отсутствие административного ответчика. Кроме того, верно указав на необходимость исследования спорного видеоролика, суд апелляционной инстанции в ходе рассмотрения дела самостоятельно его не истребовал и не исследовал, - сообщили в пресс-службе Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.
С учётом этих обстоятельств суд кассационным определением от 10 августа 2021 года отменил апелляционное определение Верховного суда Бурятии и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.
В Бурятии в суде вновь рассмотрят иск к Google
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