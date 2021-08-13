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Минвостокразвития поможет туротрасли Бурятии

Минвостокразвития поможет туротрасли Бурятии
Бизнес,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Ведомство планирует сделать курорты республики более доступными

Бурятию с рабочим визитом посетил статс-секретарь – заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков. Делегации Минвостокразвития были представлены инвестиционные площадки в сфере туризма, расположенные в Тункинском районе, в том числе в селе Аршан, в местностях «Нилова Пустынь» и «Вышка», и Кабанском районе: посёлок Выдрино, гора «Мамай», а также двусторонний российско-монгольский пункт пропуска Монды-Ханх.

В рамках рабочего визита было проведено совещание по развитию туризма в республике, участие в котором приняли глава Бурятии Алексей Цыденов, заместители председателя правительства региона Иван Альхеев и Евгений Луковников, министр туризма РБ Алдар Доржиев, и.о. директора УК ТОР «Бурятия» Денис Емельянов, представители ООО «Славное море» и ООО «Дорстройсервис». Инвесторы представили свои инвестиционные проекты в сфере развития туризма. В частности, речь шла о планах по развитию курортов «Горячинск» и «Аршан», инициатором которых выступает компания «Курорты Бурятии». Проекты будут реализованы на территории опережающего развития «Горячинск». Также обсуждалось создание туристического кластера «Саяны» в посёлке Выдрино. Компания «Славное море», один из потенциальных инвесторов, рассматривает возможность вхождения в ТОР «Бурятия» для реализации проекта по строительству гостиницы классом 3 звезды на 70 номеров в рамках кластера. Проект также предусматривает сооружение пункта обслуживания и проката судов, сбора подсланевых вод, строительство ресторана и летнего кафе, причала и необходимой инфраструктуры для обслуживания судов. Вторым этапом инвестор построит на горе Мамай пункт приёма туристов, объединит отель и гору Мамай собственным шаттлом.

- Мы с своей стороны будем искать возможности для реализации туристического потенциала региона и распространению необходимых преференциальных режимов для предпринимательской деятельности, которые позволят создать комфортную курортно-туристическую инфраструктуру и сделать курорты Бурятии более доступными для людей. Это наша главная задача сейчас, – отметил Павел Волков.

В рамках рабочего визита заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики посетил также Улан-Удэнский авиационный завод, где ознакомился с новыми моделями вертолётов, которые послужат основой для обновления авиационного парка. Это будет способствовать развитию вертолётных туров и повысить транспортную доступность туристических объектов на Дальнем Востоке.

Напомним, что Минвостокразвития подписало соглашение с холдингом «Вертолёты России» (Госкорпорация Ростех), «ВЭБ.РФ» и НПО «Конверсия» о развитии вертолетных перевозок в Дальневосточном федеральном округе. Разрабатывается механизм обновления гражданского парка и готовится возможные меры государственной поддержки по развитию вертолётных перевозок. Планируется создать пилотный проект по организации туристических транспортных маршрутов и их обслуживания специализированным оператором в Дальневосточном федеральном округе и Арктике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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