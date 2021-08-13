Минвостокразвития поможет туротрасли Бурятии

Ведомство планирует сделать курорты республики более доступными
Бурятию с рабочим визитом посетил статс-секретарь – заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков. Делегации Минвостокразвития были представлены инвестиционные площадки в сфере туризма, расположенные в Тункинском районе, в том числе в селе Аршан, в местностях «Нилова Пустынь» и «Вышка», и Кабанском районе: посёлок Выдрино, гора «Мамай», а также двусторонний российско-монгольский пункт пропуска Монды-Ханх.
В рамках рабочего визита было проведено совещание по развитию туризма в республике, участие в котором приняли глава Бурятии Алексей Цыденов, заместители председателя правительства региона Иван Альхеев и Евгений Луковников, министр туризма РБ Алдар Доржиев, и.о. директора УК ТОР «Бурятия» Денис Емельянов, представители ООО «Славное море» и ООО «Дорстройсервис». Инвесторы представили свои инвестиционные проекты в сфере развития туризма. В частности, речь шла о планах по развитию курортов «Горячинск» и «Аршан», инициатором которых выступает компания «Курорты Бурятии». Проекты будут реализованы на территории опережающего развития «Горячинск». Также обсуждалось создание туристического кластера «Саяны» в посёлке Выдрино. Компания «Славное море», один из потенциальных инвесторов, рассматривает возможность вхождения в ТОР «Бурятия» для реализации проекта по строительству гостиницы классом 3 звезды на 70 номеров в рамках кластера. Проект также предусматривает сооружение пункта обслуживания и проката судов, сбора подсланевых вод, строительство ресторана и летнего кафе, причала и необходимой инфраструктуры для обслуживания судов. Вторым этапом инвестор построит на горе Мамай пункт приёма туристов, объединит отель и гору Мамай собственным шаттлом.
- Мы с своей стороны будем искать возможности для реализации туристического потенциала региона и распространению необходимых преференциальных режимов для предпринимательской деятельности, которые позволят создать комфортную курортно-туристическую инфраструктуру и сделать курорты Бурятии более доступными для людей. Это наша главная задача сейчас, – отметил Павел Волков.
В рамках рабочего визита заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики посетил также Улан-Удэнский авиационный завод, где ознакомился с новыми моделями вертолётов, которые послужат основой для обновления авиационного парка. Это будет способствовать развитию вертолётных туров и повысить транспортную доступность туристических объектов на Дальнем Востоке.
Напомним, что Минвостокразвития подписало соглашение с холдингом «Вертолёты России» (Госкорпорация Ростех), «ВЭБ.РФ» и НПО «Конверсия» о развитии вертолетных перевозок в Дальневосточном федеральном округе. Разрабатывается механизм обновления гражданского парка и готовится возможные меры государственной поддержки по развитию вертолётных перевозок. Планируется создать пилотный проект по организации туристических транспортных маршрутов и их обслуживания специализированным оператором в Дальневосточном федеральном округе и Арктике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Минвостокразвития поможет туротрасли Бурятии
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ведомство планирует сделать курорты республики более доступными
Владельцы точек фудкорта в ТРЦ говорят о «третьем месяце мучений»
Возбуждено административное дело
Сумма предотвращённого экономического ущерба правообладателям превысила 2,6 млн рублей
В летний сезон авиакомпании стараются заработать
Воспользоваться голосовой связью нового поколения можно на большинстве современных смартфонов
Женщина не предоставила в Россельхознадзор документы на участок
Недобросовестные банковские сотрудники используют «подменные продукты»
Личные приёмы состоятся на следующей неделе
Бизнес, 11.08.2021
Строительство четырёхзвёздочного отеля хотели начать ещё весной
Бизнес, 10.08.2021
Их выделят предпринимателям, пострадавшим от пандемии
Бизнес, 10.08.2021
Проверено более пяти тысяч магазинов и ресторанов
Вредитель может уничтожить до 100% урожая
Luxury-курорт планируют возвести в Горячинске
Накопилась задолженность более чем в 700 тысяч рублей