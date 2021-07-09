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В Улан-Удэ сотрудники торговли нарушают ковидные требования

В Улан-Удэ сотрудники торговли нарушают ковидные требования
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки в столице Бурятии мобильные группы составили 44 протокола

В Улан-Удэ мобильные группы ежедневно регистрируют нарушения соблюдения санэпидрежима в магазинах, организациях, городском транспорте и на улице. Рейды проводят не менее 20 мобильных групп, в том числе группа по проверке общественного транспорта.

В ходе рейдов 8 июля проверено 445 организаций и 639 граждан. Проведено 882 профилактических бесед о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции, самоизоляции. Всего за минувшие сутки составлено 44 протоколов в отношении нарушителей санэпидемрежима, сообщает управление общественной безопасности администрации Улан-Удэ.

- Мобильные группы выявляют нарушения не только со стороны физических лиц, к великому сожалению, сотрудники торговых предприятий также допускают нарушения. Меры административного воздействия на субъекты предпринимательства, которые нарушают противоковидные мероприятия, будут применяться строго, - прокомментировал начальник управления общественной безопасности Михаил Слепнев.

Так, выявили очередные нарушения масочного режима.

- Нарушение масочного режима должностные лица зафиксировали в гостиницах «Маркиз» и «Зула», ООО «Алгана», в магазинах «Америка» и «Тюльпан», в отделении по обслуживанию юридических лиц «Почта России», в также на улицах Коммунистическая и Борсоева, - говорится в сообщении администрации Улан-Удэ.

Также в администрации Улан-Удэ привели другие примеры выявленных нарушений:

«Нарушение заполнения журнала дезинфекции имеются в автотехцентре «Oil-сервис», ИП Махсуров Б.Р., в павильоне «Фрукты» по улице Смолина. Протокол по ранее выданному извещению за отсутствие одобрения заявки на портале «Работающая Бурятия» составлены на автомоечный комплекс ООО «Альфа», «Скупка» по улице Советская».

Протоколы также составлены на водителей маршрутных автобусов № 56 и № 82 за нарушение масочного режима.

Согласно статье 15.1 Закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» несоблюдение требований нормативных правовых актов влечёт предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы существенно возрастут: на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до восьмидесяти тысяч рублей.
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