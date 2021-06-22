Специальные проверки по организациям проведут мобильные группы
В Бурятии мобильные группы проверят соблюдение предприятиями требования о переводе на дистанционку не менее 30% штата, сообщили в правительстве республики.
С 21 июня введено требование для организаций и предприятий обеспечить перевод не менее 30 % сотрудников, за исключением работников, функции которых осуществляются непосредственно на рабочем месте, на удалённый режим работы. Как исполнена эта мера, проверят мобильные группы.
Организации должны разместить информацию о переводе части персонала на интернет-портале «Работающая Бурятия» не позднее 24 июня. Форма представления информации приведена в приложении №3 к указу главы Бурятии № 37.
Мобильные группы будут проводить проверки по организациям и предприятиям на соответствие количества работающих на местах сотрудников заявленным спискам.
Как сообщал «Байкал-Dailу», новые ограничительные меры введены из-за разрастания заболеваемости коронавирусом в Бурятии. Так, накануне скончался сразу 21 больной ковидом – это максимальное число за всё время с начала пандемии. Суточный прирост больных растёт с каждым днём, ковидные стационары заполнены. На борьбу с коронавирусом бросают стоматологов, работников поликлиник и медиков из Калмыкии.
В Бурятии проверят, перевели ли фирмы сотрудников на удалёнку
Бизнес, Фото:
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