В Бурятии мобилизуют всех врачей на борьбу с ковидом

В борьбу с коронавирусом вступят даже стоматологи
Для мобилизации медицинских работников на оказание помощи пациентам с COVID-19 в поликлиниках и амбулаториях в Бурятии приостановлены плановые профилактические осмотры.
- С 21 июня временно до особого распоряжения приостановлено посещение взрослыми пациентами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в плановом порядке, за исключением вакцинации населения, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Эти же изменения коснулись и стоматологических клиник. Осталась только экстренная медицинская помощь. Стоматологи и зубные врачи также прошли специальное обучение и заступили на работу в ковидные стационары и поликлиники для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией.
- Каждый день мы изыскиваем новые и новые ресурсы, так как поток пациентов растет. Особенно большие трудности с кадрами. Сегодня на борьбу с коронавирусной инфекцией вышли 2,5 тысяч медицинских работников. Привлечены медики из частных клиник, нам помогают студенты-медики старших курсов, которые работают в первичном звене. Приехали коллеги из Калмыкии поддержать и помочь в это трудное время, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Ранее плановые осмотры были приостановлены в детских поликлиниках, за исключением вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, подготовки к плановой госпитализации для получения специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, а также для оформления медицинской документации при выезде на санаторно-курортное лечение.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятии умер сразу 21 больной коронавирусом – это максимальное число за всё время с начала пандемии. Суточный прирост больных растёт с каждым днём, ковидные стационары заполнены.