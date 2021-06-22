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В Бурятии мобилизуют всех врачей на борьбу с ковидом

В Бурятии мобилизуют всех врачей на борьбу с ковидом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В борьбу с коронавирусом вступят даже стоматологи 

Для мобилизации медицинских работников на оказание помощи пациентам с COVID-19 в поликлиниках и амбулаториях в Бурятии приостановлены плановые профилактические осмотры.

- С 21 июня временно до особого распоряжения приостановлено посещение взрослыми пациентами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в плановом порядке, за исключением вакцинации населения, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Эти же изменения коснулись и стоматологических клиник. Осталась только экстренная медицинская помощь. Стоматологи и зубные врачи также прошли специальное обучение и заступили на работу в ковидные стационары и поликлиники для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией.

- Каждый день мы изыскиваем новые и новые ресурсы, так как поток пациентов растет. Особенно большие трудности с кадрами. Сегодня на борьбу с коронавирусной инфекцией вышли 2,5 тысяч медицинских работников. Привлечены медики из частных клиник, нам помогают студенты-медики старших курсов, которые работают в первичном звене. Приехали коллеги из Калмыкии поддержать и помочь в это трудное время, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Ранее плановые осмотры были приостановлены в детских поликлиниках, за исключением вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, подготовки к плановой госпитализации для получения специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, а также для оформления медицинской документации при выезде на санаторно-курортное лечение.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятии умер сразу 21 больной коронавирусом – это максимальное число за всё время с начала пандемии. Суточный прирост больных растёт с каждым днём, ковидные стационары заполнены.


коронавирус профилактика поликлиника стоматология
 
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