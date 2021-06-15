В Бурятии число случаев коронавируса за сутки выросло до 212

Ситуация с коронавирусом ухудшается стремительными темпами
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили сразу у 212 человек. Из них 74 заболевших в Улан-Удэ.
Из 212 новых случаев ковида 147 человек обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц, при профилактических обследованиях и по эпидпоказаниям.
Заболеваемость, набравшая высокий темп, продолжает идти в гору. Для сравнения, накануне выявили 212 заражённых, за день до этого их число впервые с осени превысило 200 (+205), а до этого было +190, +170, + +140, +130, +110 соответственно. Стремительный рост числа заболевших COVID-19 начался после длительных майских выходных, а такими темпами вполне могут быть побиты и показатели второй волны, которая была осенью. Ситуация осложняется тем, что сейчас заболевание изменило характер течения, у больных чаще и быстрее развиваются осложнения.
Общее число случаев COVID-2019 в Бурятии с начала пандемии достигло 40 531. Из них 54% (21 434) приходится на жителе Улан-Удэ.
По данным министерства здравоохранения Бурятии, за всё время выздоровели от ковида 39 011 человек, или 96%. Накануне победили болезнь 279 пациентов.
Скончались за последние сутки ещё шесть человек. В последнее время каждый день умирают по несколько человек. С начала пандемии коронавирус унёс жизни 964 жителей Бурятии.
Ежедневно растёт число госпитализированных больных. Совсем недавно их было около тысячи, а на сегодня в стационарах получают лечение уже 2156 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки госпитализированных больных стало больше на 112 человек.
В отделениях реанимации находится 126 пациентов (столько же, сколько было накануне). Из них старше 65 лет – только 71 человек. К ИВЛ подключены 83 пациента (из них старше 65 лет – 36).
Новые ковидные койки разворачивают каждый день. На сегодня их число выросло до 2358 (больше на 87, чем днём ранее). Из них занято 2156, свободно – 202 койки. Занятость коечного фонда составляет 91 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 7466 человек (накануне было меньше семи тысяч).
По состоянию на 15 июня, число контактных лиц – 8858 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне власти Бурятии ввели новые ограничительные меры из-за ухудшения эпидобстановки. До 1 июля закрываются парки, скверы, бассейны, СПА-салоны, спортивные секции и детские кружки.
Ранее, 12 июня, в Бурятии уже вводили ограничения. Это ограничение до 20 часов режима работы торгово-развлекательных центров. До 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан. На этот же период прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. До 1 июля приостановлена и работа кинотеатров и театров.
Бурятия поднялась на второе место после Москвы месте по заболеваемости COVID-19 среди регионов России.
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев заявил, что ухудшение ситуации с заболеваемостью – это «результат не только холодного мая, но и беспечного отношения людей к себе и к окружающим».
В Бурятии зарегистрированы случаи инфицирования в трёх стационарных детских лагерях. Приём детей в детские лагеря республики приостановлен.
В медучреждениях, которые перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, растёт потребность в кислороде. На борьбу с коронавирусом в Бурятии выделят ещё 300 миллионов рублей.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя произошедшее, сообщил, что снятие ограничений возможно при падении числа заболевших в сутки до 70. Глава также выразил надежду, что ситуацию удастся переломить до 1 июля.
В Бурятии число случаев коронавируса за сутки выросло до 212
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