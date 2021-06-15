 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

В Бурятии число случаев коронавируса за сутки выросло до 212

В Бурятии число случаев коронавируса за сутки выросло до 212
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуация с коронавирусом ухудшается стремительными темпами

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили сразу у 212 человек. Из них 74 заболевших в Улан-Удэ.

Из 212 новых случаев ковида 147 человек обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц, при профилактических обследованиях и по эпидпоказаниям.

Заболеваемость, набравшая высокий темп, продолжает идти в гору. Для сравнения, накануне выявили 212 заражённых, за день до этого их число впервые с осени превысило 200 (+205), а до этого было +190, +170, + +140, +130, +110 соответственно. Стремительный рост числа заболевших COVID-19 начался после длительных майских выходных, а такими темпами вполне могут быть побиты и показатели второй волны, которая была осенью. Ситуация осложняется тем, что сейчас заболевание изменило характер течения, у больных чаще и быстрее развиваются осложнения.

Общее число случаев COVID-2019 в Бурятии с начала пандемии достигло 40 531. Из них 54% (21 434) приходится на жителе Улан-Удэ.

По данным министерства здравоохранения Бурятии, за всё время выздоровели от ковида 39 011 человек, или 96%. Накануне победили болезнь 279 пациентов.

Скончались за последние сутки ещё шесть человек. В последнее время каждый день умирают по несколько человек. С начала пандемии коронавирус унёс жизни 964 жителей Бурятии.

Ежедневно растёт число госпитализированных больных. Совсем недавно их было около тысячи, а на сегодня в стационарах получают лечение уже 2156 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки госпитализированных больных стало больше на 112 человек.

В отделениях реанимации находится 126 пациентов (столько же, сколько было накануне). Из них старше 65 лет – только 71 человек. К ИВЛ подключены 83 пациента (из них старше 65 лет – 36).

Новые ковидные койки разворачивают каждый день. На сегодня их число выросло до 2358 (больше на 87, чем днём ранее). Из них занято 2156, свободно – 202 койки. Занятость коечного фонда составляет 91 %.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 7466 человек (накануне было меньше семи тысяч).

По состоянию на 15 июня, число контактных лиц – 8858 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне власти Бурятии ввели новые ограничительные меры из-за ухудшения эпидобстановки. До 1 июля закрываются парки, скверы, бассейны, СПА-салоны, спортивные секции и детские кружки.

Ранее, 12 июня, в Бурятии уже вводили ограничения. Это ограничение до 20 часов режима работы торгово-развлекательных центров. До 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан. На этот же период прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. До 1 июля приостановлена и работа кинотеатров и театров.

Бурятия поднялась на второе место после Москвы месте по заболеваемости COVID-19 среди регионов России.

Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев заявил, что ухудшение ситуации с заболеваемостью – это «результат не только холодного мая, но и беспечного отношения людей к себе и к окружающим».

В Бурятии зарегистрированы случаи инфицирования в трёх стационарных детских лагерях. Приём детей в детские лагеря республики приостановлен.

В медучреждениях, которые перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, растёт потребность в кислороде. На борьбу с коронавирусом в Бурятии выделят ещё 300 миллионов рублей.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя произошедшее, сообщил, что снятие ограничений возможно при падении числа заболевших в сутки до 70. Глава также выразил надежду, что ситуацию удастся переломить до 1 июля.
коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка ввели в Улан-Удэ
Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка ввели в Улан-Удэ
Общество, 15.06.2021
Власти города готовятся к возможному приходу «большой воды»
Улан-удэнцы в разгар третьей волны коронавируса игнорируют маски
Улан-удэнцы в разгар третьей волны коронавируса игнорируют маски
Общество, 15.06.2021
Мобильные группы по соблюдению антиковидных мер выходят в рейды ежедневно
В Улан-Удэ «скорые» работают на пределе возможности
В Улан-Удэ «скорые» работают на пределе возможности
Общество, 15.06.2021
Количество вызовов увеличилось в 1,5 раза
Бурятская певица Бадма-Ханда завоевала спецприз в финале «Новой звезды»
Бурятская певица Бадма-Ханда завоевала спецприз в финале «Новой звезды»
Общество, 15.06.2021
Певица Зара в финале призналась, что она большая поклонница Бадма-Ханды Аюшеевой
В Бурятии улицу назовут именем легендарной лётчицы
В Бурятии улицу назовут именем легендарной лётчицы
Общество, 15.06.2021
Уроженка Бурятии Калерия Рыльская служила в легендарном полку, который называли «ночными ведьмами»
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 15.06.2021
В Иркутской области горит почти 35 тысяч га леса
Ушёл из жизни известный самбист из Бурятии
Ушёл из жизни известный самбист из Бурятии
Общество, 15.06.2021
Владимиру Дамдинову был всего 41 год
Борец из Бурятии вышел в финал первенства Европы
Борец из Бурятии вышел в финал первенства Европы
Общество, 15.06.2021
На пути к финалу бурятский спортсмен одержал уверенные победы
Бурятские борцы выиграли чемпионат России среди ветеранов
Бурятские борцы выиграли чемпионат России среди ветеранов
Общество, 15.06.2021
Лучшие спортсмены России поедут на чемпионат мира в Грецию
Местами по Бурятии дожди
Местами по Бурятии дожди
Общество, 15.06.2021
Днём в республике до +20 градусов
В Бурятии ввели дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19
В Бурятии ввели дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19
Общество, 14.06.2021
Закрываются парки, скверы и общественные зоны
В Улан-Удэ из-под земли забил фонтан
В Улан-Удэ из-под земли забил фонтан
Общество, 14.06.2021
Оказалось, что в колодце образовалась сильная течь из-за неисправного вентиля
В центре Улан-Удэ из реки выловили труп
В центре Улан-Удэ из реки выловили труп
Общество, 14.06.2021
На место выезжали спасатели, полицейские (фото 18+)
В Бурятии приём детей в летние лагеря приостановили
В Бурятии приём детей в летние лагеря приостановили
Общество, 14.06.2021
Коронавирус выявлен в двух лагерях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^