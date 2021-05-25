На рекламе курицу «одели» в женское нижнее бельё
Жители Бурятии возмущены неоднозначной рекламой решёток-гриль улан-удэнского хозяйственного магазина. На баннере изображена курица-гриль, «наряженная» в женское нижнее бельё.
«Для горячих цыпочек», - гласит надпись на рекламном баннере.
Одними из первых возмутились активистки феминистского движения «Я – Свобода».
- Очередной опус бурятских рекламистов. Спасибо нашим агенткам, которые всегда начеку. Ну, а вы скажите, в комментариях, что это убого, не смешно и не креативно. Ведь это правда, - обратились активистки к пользователям.
В комментариях, действительно, многих разгневала данная реклама. Пользователи пишут: «Стопэ эксплуатировать женское тело и стереотипить на наш счёт», «Ещё один пример того, что женщины и животные — это лишь куски мяса в этом патриархальном мире. Вдвойне мерзкая реклама», «Фу», «Пошлятина какая».
Как сообщал «Байкал-Daily», это не первая реклама «на грани» в Улан-Удэ. В мае прошлого года Бурятское УФАС устроило проверку обращений граждан по поводу рекламы гигиенических средств. На большом баннере была изображена девушка в юбке из ткани. Когда начинался ветер, он поднимал юбку, обнажая бикини. Впрочем, большинство людей, принявших участие в опросе на сайте УФАС, не сочли эту рекламу непристойной.
В 2017 году УФАС признала ненадлежащей рекламу доставки еды с фразой «Закажи на дом японку и узбечку».
В 2015 году проводилось разбирательство по поводу рекламы спектакля Русского драмтеатра «Анатэма»: на афише была изображена девушка, лежащая в ванной, полной красной жидкости.
Жителей Бурятии возмутила сексистская реклама
Бизнес, Фото:
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