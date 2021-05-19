Двое жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки

Как сообщал «Байкал-Daily», скачок заболеваемости произошёл после длительных майских выходных. Рост произошёл во всех возрастных группах: так, среди подростков 15-17 лет заболеваемость выросла в пять раз. Пока о возврате к апрельским показателям, когда ежедневно выявляли меньше 30 заболевших, говорить не приходится.





