 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 мая

18 мая

Популярное

Двое жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки

Двое жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Занято 90% ковидных коек

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 19 мая общее число заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 37 749. Из них 54% (20 154) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус в республике выявили у 41 человека. Из них 21 заболевший – в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», скачок заболеваемости произошёл после длительных майских выходных. Рост произошёл во всех возрастных группах: так, среди подростков 15-17 лет заболеваемость выросла в пять раз. Пока о возврате к апрельским показателям, когда ежедневно выявляли меньше 30 заболевших, говорить не приходится.

За всё время выздоровели 36 466 человек, или 96%. Накануне вылечились 25 пациентов.

Умерли за последние сутки двое больных коронавирусом. Всего же с начала пандемии в Бурятии скончались 880 человек.

В стационарах республики сейчас получают лечение 281 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 184. В отделениях реанимации находится 36 пациентов (из них старше 65 лет – 20), на ИВЛ – 22 пациента (из них старше 65-ти – 13).

Для лечения пациентов с COVID-19 в Бурятии имеется 312 коек, из них свободна 31 койка. Занятость коечного фонда составляет 90 %.

Амбулаторное лечение проходят 122 пациента с COVID-19.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев, комментируя рост заболеваемости, заявил о необходимости максимально ограничить проведение массовых мероприятий.

Также сейчас власти республики решают, как проводить выпускные вечера в этом году. Вероятнее всего, будет только разрешено присутствие только одного родителя на ребёнка.

Ранее на заседании республиканского оперштаба Роспотребнадзор выступал за отмену фестиваля «Голос кочевников», билеты на который уже продаются. Впрочем, рассматривается вариант переноса фестиваля под крышу, например, в ФСК.

Накануне в БГУ опровергли слухи о принуждении студентов к вакцинации от коронавируса.


коронавирус смерть профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии приглашают на службу в Росгвардию
Жителей Бурятии приглашают на службу в Росгвардию
Общество, 19.05.2021
Росгвардейцам предоставляют полный пакет соцгарантий
Красноярец отправится на Байкал на инвалидной коляске
Красноярец отправится на Байкал на инвалидной коляске
Общество, 19.05.2021
С собой путешественник берёт только спальник и палатку
Горячую воду улан-удэнцам обещают вернуть максимум до субботы
Горячую воду улан-удэнцам обещают вернуть максимум до субботы
Общество, 19.05.2021
Отключенными от горячего водоснабжения остаются 58 многоквартирных домов
В Бурятии более 10 тысяч военных привились коронавируса
В Бурятии более 10 тысяч военных привились коронавируса
Общество, 19.05.2021
Также вакцинировались члены семей военнослужащих и гражданский персонал
Британцев поразил опасный мост на границе Бурятии
Британцев поразил опасный мост на границе Бурятии
Общество, 19.05.2021
Жители Великобритании удивляются стальным нервам водителя
В заказнике в Бурятии обнаружили 34 самоволки
В заказнике в Бурятии обнаружили 34 самоволки
Общество, 19.05.2021
Кроме самоволок, в заказнике обнаружили незаконную свалку
В Улан-Удэ зацвёл абрикос
В Улан-Удэ зацвёл абрикос
Общество, 19.05.2021
Тем, кто ещё не видел цветение сибирских абрикосов, советуют поторопиться
В Улан-Удэ проверили ход ремонта дворов и общественных пространств
В Улан-Удэ проверили ход ремонта дворов и общественных пространств
Общество, 19.05.2021
Большой ремонт уже начался во 12 дворах и трёх общественных пространствах города
В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселят в съёмных квартирах
В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселят в съёмных квартирах
Общество, 19.05.2021
Двуэтажный дом находится в очень плохом состоянии
В Бурятии осудили водителя киллера
В Бурятии осудили водителя киллера
Общество, 19.05.2021
Мужчина скрывался от следствия более девяти лет
Жителя Бурятии оштрафовали за хранение конопли
Жителя Бурятии оштрафовали за хранение конопли
Общество, 19.05.2021
Мужчина собрал «травку» в окрестностях села
Прокуратура Бурятии с приставами проведут приём граждан
Прокуратура Бурятии с приставами проведут приём граждан
Общество, 19.05.2021
Приём граждан будет касаться вопросов соблюдения законодательства об исполнительном производстве
В Бурятии определят чемпиона по маунтинбайку
В Бурятии определят чемпиона по маунтинбайку
Общество, 19.05.2021
Соревнования пройдут в Иволгинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^