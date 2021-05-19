Двое жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 19 мая общее число заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 37 749. Из них 54% (20 154) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус в республике выявили у 41 человека. Из них 21 заболевший – в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», скачок заболеваемости произошёл после длительных майских выходных. Рост произошёл во всех возрастных группах: так, среди подростков 15-17 лет заболеваемость выросла в пять раз. Пока о возврате к апрельским показателям, когда ежедневно выявляли меньше 30 заболевших, говорить не приходится.
Умерли за последние сутки двое больных коронавирусом. Всего же с начала пандемии в Бурятии скончались 880 человек.
В стационарах республики сейчас получают лечение 281 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 184. В отделениях реанимации находится 36 пациентов (из них старше 65 лет – 20), на ИВЛ – 22 пациента (из них старше 65-ти – 13).
Для лечения пациентов с COVID-19 в Бурятии имеется 312 коек, из них свободна 31 койка. Занятость коечного фонда составляет 90 %.
Амбулаторное лечение проходят 122 пациента с COVID-19.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев, комментируя рост заболеваемости, заявил о необходимости максимально ограничить проведение массовых мероприятий.
Также сейчас власти республики решают, как проводить выпускные вечера в этом году. Вероятнее всего, будет только разрешено присутствие только одного родителя на ребёнка.
Ранее на заседании республиканского оперштаба Роспотребнадзор выступал за отмену фестиваля «Голос кочевников», билеты на который уже продаются. Впрочем, рассматривается вариант переноса фестиваля под крышу, например, в ФСК.
Накануне в БГУ опровергли слухи о принуждении студентов к вакцинации от коронавируса.