В Бурятии перепелиная ферма запускает новые производства

Фермеры Лютаевы известны в Бурятии благодаря своей перепелиной ферме, которую запустили в 2015 году. Через год получили грант в размере 1,5 млн. руб.по программе «Начинающий фермер». И уже сегодня вышли на объём 1,3 млн. яиц в год. Поголовье птицы составляет около четырёх тысяч особей маньчжурской и эстонской пород, рассказали в пресс-службе минсельхозпроде Бурятии.
Экзотичность перепёлки требуют особого ухода: температурный режим, свежий воздух, прохладная вода, плотность посадки. Также Лютаевы используют корм по спецрецепту, который сами же производят на комбикормовом заводе. Ещё одно правило – световой режим дня. Для его регулирования на ферме установили датчик «рассвета и заката».
- Это сделано специально для того, чтобы имитировать естественное увеличение или уменьшение яркости свет, потому что резкое включение приводит к стрессу у птиц и сказывается на яйценоскости, - поделилась Наталья Лютаева.
Летом 2019 года на их ферме случился сильный пожар, принёсший фермерам значительный ущерб. Тогда погибло несколько сотен птиц. Но Лютаевы смогли справиться с ситуацией. Помогли им не только друзья, но и совершенно незнакомые им люди, в том числе из других регионов России.
В прошлом году в Иркилике запустили проект по бройлерам. Производство составляет три тонны мяса в год. В планах выйти на 20 тонн.
Фермеры постоянно экспериментируют. Из новинок - паста из твёрдых сортов пшеницы, органический мёд и эксклюзивные органические удобрения.
- Мы несколько лет проводили опыты, селекцию, вывели свою породу червя. В этом году презентовали биогумус. Уже вышли на рынок Улан-Удэ, - рассказала Наталья Лютаева.
По её словам, использование натуральной органики в качестве подкормки для растений улучшает экологию, снижает трудозатраты земледельцев и повышает урожайность. Биогумус – это удобрение, являющееся продуктом переработки органических отходов дождевыми червями. Его считают самым эффективным средством для повышения плодородности почв.
23 апреля ферму Лютаев посетил зампред правительства Бурятии - министр сельского хозяйства Галсан Дареев. Он сделал акцент на том, что перепелиное дело набирает обороты и остаётся пока самым крупным предприятием подобной направленности в Прибайкальском районе.