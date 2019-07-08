В сгоревшей перепелиной ферме в Бурятии погибли более 500 птиц

- Вчера в час дня произошло возгорание на ферме. Загорелась кровля, начался пожар с крыши, за две минуты полностью сгорела вся кровля. Пожарные прибыли через 15 минут после звонка. Не знаю, сколько машин вылили, пока пустили внутрь за птицей, потому что птица была вся в дыму. Перепелов клали в мешки и выносили, чтобы они не задохнулись, - рассказала «Байкал-Daily» хозяйка перепелиной фермы Наталья Лютаева.











- В данный момент у нас птицу разместить некуда. Я её заношу обратно в линию. Главное нам закрыть окна и изолировать птицу от внешних погодных условий, - добавила хозяйка фермы.











Как сообщал «Байкал-Daily», фермер Геннадий Лютаев вместе с супругой Натальей уже более трёх лет разводят перепёлок . До сих пор этот сегмент на рынке не был занят. За 2018 год на ферме произведено свыше 1 млн яиц.





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Как сообщал «Байкал-Daily», 7 июля в селе Иркилик Прибайкальского района сгорела единственная перепелиная ферма в республике. В результате возгорания огнём уничтожена кровля здания на площади 300 кв.м. По данным Республиканского агентства ГО и ЧС пожар произошёл из-за причин, связанных с неисправностью теплогенерирующих агрегатов и установок.По уточнённым данным на пожаре погибло минимум 500 птиц.На момент пожара в ферме было 4 тысячи взрослой птицы и 1000 молодняка.- Какую-то часть удалось спасти. Минимум 500 птиц умерло. Когда птицу выносили в мешках, её высыпали в ограду с другой птицей сельскохозяйственной - с индюками, и перепела сквозь жердины просто убежали. Не знаю, сколько перепелов у нас просто растерялось. Я надеюсь, что наши потери обойдутся в 1,5 тысячи птиц, может быть в 2 тысячи, - продолжила Наталья Лютаева.Сейчас перепелов размещают обратно в подгоревшую ферму.Хозяева оценивают нанесённый общий экономический ущерб в 1,5 миллионов рублей. Им придётся заново восстанавливать кровлю, электрическую проводку, покупать птиц.- У нас сейчас ни воды, ни электричества на ферме, всё вручную. Сейчас в первую очередь мы делаем кровлю и сушим ферму. Птицы не будут нестись ещё месяц. Мы будем просто месяц их кормить дорогостоящими кормами. Корма также пострадали, мы их сейчас пытаемся спасти, что-то вынесли и на солнце положили, - сообщила Наталья Лютаева.Хозяевам сгоревшей фермы можно перечислить деньги4276090016475873 на имя Геннадий Владимирович Л. С пометкой «помощь».