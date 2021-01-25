В Бурятии потерпели неудачу с безнаркотической коноплёй

Выбранный сорт безнаркотической конопли, вопреки ожиданиям, засох
В Бурятии произошла неудача с экспериментальным выращиванием безнаркотической конопли. Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев рассказал, что полностью засох сорт «Вера».
- Мы проработали с сортом «Вера» и сразу попали в жесточайшую июне-июльскую засуху, а затем ещё, как «прорвало», залило в августе-сентябре наподобие юго-восточных муссонов. И вот этот сорт не выдержал ранне-летнюю засуху и засох полностью. Необходимо сказать и встречающаяся у нас дикая конопля особо не росла. А до этого я сам, как и многие наши профи предполагал, что конопля будет самой засухоустойчивой культурой, - рассказал Намжил Мардваев.
Директор Россельхозцентра поясняет, что в безнаркотической конопле большой потенциал для бурятского сельского хозяйства. Она могла бы идти на экспорт в Китай.
- Безнаркотическая конопля может стать мега-культурой в нашем сельском хозяйстве. Ведь в наших условиях та же соя, кукуруза другие высокомаржинальные культуры не растут. А при том огромном интересе к ней со стороны 1,5-млрдного Китая, как говорят сам «бог велел» заниматься ею. На сегодня Китай в связи с ростом благосостояния населения является самым быстрорастущим рынком продовольствия в мире, - пояснил Намжил Мардваев.
Проблема с этим видом, по его словам, в отсутствии серьёзных научных исследований.
- Никаких статей, публикаций, а тем более книг не издавалось так, что абсолютное белое пятно. И теперь, когда разрешили её возделывание, то естественно возникает уйма вопросов. Это, прежде всего по агротехнике: как обрабатывать почву? Когда и как сеять? Нормы высева и сроки? Когда, как и чем убирать? И так превеликое множество. Но главное с чего надо начинать это, конечно же, сорт, - добавил директора Россельхозцентра.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2013 году в Бурятии уже провалился эксперимент по выращиванию безнаркотической конопли. Закупали специальные семена, однако конопля всё равно выросла обычная.
Бурятскую неудачу высмеял Иван Ургант. Он каламбурил над тем, как «проводился тест» и завершил всё шуткой: «Друзья, это ещё раз подтверждает, какая у нас уникальная земля. Какой гибрид в эту землю не посади, всё равно вырастет натуральный чистый продукт».
Несмотря на провал, в том же 2013-м и следующем году звучали заявления, что от планов выращивать дурман-траву без наркотического эффекта в Бурятии не отказываются. Наркоконтроль республики верил в успех проекта. Однако вскоре УФСКН было ликвидировано и отдано в ведение МВД, а тема постепенно сошла на нет. Перспективы вновь открылись год назад, когда в феврале 2020-го премьер-министр Мишустин подписал постановление о сортах наркосодержащих растений, которые можно выращивать в России.
В Бурятии потерпели неудачу с безнаркотической коноплёй
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выбранный сорт безнаркотической конопли, вопреки ожиданиям, засох
Компания «Россети Сибирь» совместно с правительством Бурятии продолжает электрифицировать отдаленные территории республики с помощью автономных гибридных электроустановок
В основном они несвоевременно сдают проекты
Бизнес, 22.01.2021
Незаконно было построено 30 беседок
Эта мера поддержки направлена на улучшение качества молокопродуктов
Крупные порубочные остатки должны вывозиться из леса, призвали в агентстве лесного хозяйства
Каждая получила штраф в 150 тысяч
В канун Нового года Байкальский банк Сбербанка подвёл итоги деятельности по всем направлениям работы, включая благотворительные проекты
«Магнит» планирует заняться развитием нескольких бурятских брендов
С проверкой зашла транспортная прокуратура
Только за сутки составили 130 протоколов
Господдержка может покрыть до 90% расходов
Получателями стала молодая семья из Улан-Удэ
Ценный груз остановили в Слюдянке
Улан-удэнку досаждали из-за несуществующего долга