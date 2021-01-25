 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

В Бурятии потерпели неудачу с безнаркотической коноплёй

В Бурятии потерпели неудачу с безнаркотической коноплёй
Бизнес,  Фото:страница Намжила Мардваева
Выбранный сорт безнаркотической конопли, вопреки ожиданиям, засох

В Бурятии произошла неудача с экспериментальным выращиванием безнаркотической конопли. Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев рассказал, что полностью засох сорт «Вера».

- Мы проработали с сортом «Вера» и сразу попали в жесточайшую июне-июльскую засуху, а затем ещё, как «прорвало», залило в августе-сентябре наподобие юго-восточных муссонов. И вот этот сорт не выдержал ранне-летнюю засуху и засох полностью. Необходимо сказать и встречающаяся у нас дикая конопля особо не росла. А до этого я сам, как и многие наши профи предполагал, что конопля будет самой засухоустойчивой культурой, - рассказал Намжил Мардваев.

Директор Россельхозцентра поясняет, что в безнаркотической конопле большой потенциал для бурятского сельского хозяйства. Она могла бы идти на экспорт в Китай.

- Безнаркотическая конопля может стать мега-культурой в нашем сельском хозяйстве. Ведь в наших условиях та же соя, кукуруза другие высокомаржинальные культуры не растут. А при том огромном интересе к ней со стороны 1,5-млрдного Китая, как говорят сам «бог велел» заниматься ею. На сегодня Китай в связи с ростом благосостояния населения является самым быстрорастущим рынком продовольствия в мире, - пояснил Намжил Мардваев.

Проблема с этим видом, по его словам, в отсутствии серьёзных научных исследований.

- Никаких статей, публикаций, а тем более книг не издавалось так, что абсолютное белое пятно. И теперь, когда разрешили её возделывание, то естественно возникает уйма вопросов. Это, прежде всего по агротехнике: как обрабатывать почву? Когда и как сеять? Нормы высева и сроки? Когда, как и чем убирать? И так превеликое множество. Но главное с чего надо начинать это, конечно же, сорт, - добавил директора Россельхозцентра.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2013 году в Бурятии уже провалился эксперимент по выращиванию безнаркотической конопли. Закупали специальные семена, однако конопля всё равно выросла обычная.

Бурятскую неудачу высмеял Иван Ургант. Он каламбурил над тем, как «проводился тест» и завершил всё шуткой: «Друзья, это ещё раз подтверждает, какая у нас уникальная земля. Какой гибрид в эту землю не посади, всё равно вырастет натуральный чистый продукт».

Несмотря на провал, в том же 2013-м и следующем году звучали заявления, что от планов выращивать дурман-траву без наркотического эффекта в Бурятии не отказываются. Наркоконтроль республики верил в успех проекта. Однако вскоре УФСКН было ликвидировано и отдано в ведение МВД, а тема постепенно сошла на нет. Перспективы вновь открылись год назад, когда в феврале 2020-го премьер-министр Мишустин подписал постановление о сортах наркосодержащих растений, которые можно выращивать в России.
конопля сельское хозяйство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии потерпели неудачу с безнаркотической коноплёй
В Бурятии потерпели неудачу с безнаркотической коноплёй
Бизнес, 25.01.2021
Выбранный сорт безнаркотической конопли, вопреки ожиданиям, засох
«Россети Сибирь» внедряет гибридные станции в районах Бурятии
«Россети Сибирь» внедряет гибридные станции в районах Бурятии
Бизнес, 25.01.2021
Компания «Россети Сибирь» совместно с правительством Бурятии продолжает электрифицировать отдаленные территории республики с помощью автономных гибридных электроустановок
В Бурятии проектным подрядчикам указали на недостатки
В Бурятии проектным подрядчикам указали на недостатки
Бизнес, 25.01.2021
В основном они несвоевременно сдают проекты
На Байкале в Листвянке снесли беседки-самоволки
На Байкале в Листвянке снесли беседки-самоволки
Бизнес, 22.01.2021
Незаконно было построено 30 беседок
В Забайкалье удвоили субсидии для производителей молока
В Забайкалье удвоили субсидии для производителей молока
Бизнес, 21.01.2021
Эта мера поддержки направлена на улучшение качества молокопродуктов
Лесопользователей Бурятии призвали не сжигать крупные сучья
Лесопользователей Бурятии призвали не сжигать крупные сучья
Бизнес, 21.01.2021
Крупные порубочные остатки должны вывозиться из леса, призвали в агентстве лесного хозяйства
В Улан-Удэ оштрафовали две «управляшки»
В Улан-Удэ оштрафовали две «управляшки»
Бизнес, 21.01.2021
Каждая получила штраф в 150 тысяч
Год Добрых дел от Сбера
Год Добрых дел от Сбера
Бизнес, 21.01.2021
В канун Нового года Байкальский банк Сбербанка подвёл итоги деятельности по всем направлениям работы, включая благотворительные проекты
Бурятские буузы могут появиться на полках «Магнита»
Бурятские буузы могут появиться на полках «Магнита»
Бизнес, 21.01.2021
«Магнит» планирует заняться развитием нескольких бурятских брендов
В Бурятии нашли нарушения в артели старателей «Сининда»
В Бурятии нашли нарушения в артели старателей «Сининда»
Бизнес, 21.01.2021
С проверкой зашла транспортная прокуратура
В Бурятии провели 88 тысяч антиковидных проверок
В Бурятии провели 88 тысяч антиковидных проверок
Бизнес, 21.01.2021
Только за сутки составили 130 протоколов
Сбер в Бурятии выдал первую «Дальневосточную ипотеку» под 1%
Сбер в Бурятии выдал первую «Дальневосточную ипотеку» под 1%
Бизнес, 20.01.2021
Получателями стала молодая семья из Улан-Удэ
Коллекторов, доставших улан-удэнку, наказали
Коллекторов, доставших улан-удэнку, наказали
Бизнес, 20.01.2021
Улан-удэнку досаждали из-за несуществующего долга

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^