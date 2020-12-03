В Арбитражный суд поступил иск о банкротстве скандальной известной «управляшки»
В Арбитражный суд Бурятии поступил иск о банкротстве ООО «Эталон-С». Одним из первых внимание на это обратил телеграм-канал «Тунка».
На сайте Арбитражного суда сообщается, что заявление подано накануне, 2 декабря. Банкротства управляющей компании требует АО Читаэнергосбыт в лице ТП Энергосбыт Бурятии. Из заявления следует, что «управляшка» задолжала энергетикам 4,3 миллиона рублей.
«Эталон-С» - управляющая компания, которая часто была на слуху, но всё больше по не самым радостным поводам. Руководит ею Сергей Супоня, бывший депутат Улан-Удэнского горсовета. В осеннем рейтинге управляющих компаний города, который опубликовала администрация города, «Эталон-С» оказался в двойке худших.
Год назад жительница ПВЗ, чей дом обслуживал «Эталон-С», даже дошла до Верховного суда, взыскивая компенсацию морального вреда за услуги ненадлежащего качества.
В апреле 2019-го член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, руководитель проекта «ЖКХ Контроль» Светлана Калинина, прилетевшая в Улан-Удэ, устроила разнос Сергею Супоне. «Люди не скоты, они не должны жить в свинарнике», - резко заявила прямо в лицо директору управляющей компании.
В Улан-Удэ просят обанкротить «Эталон-С»
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