Улан-удэнка взыскала с «Эталон-С» компенсацию морального вреда

«Управляшку» Сергея Супони наказали за услуги ненадлежащего качества



В Улан-Удэ с управляющей компании ООО «Эталон-С» бывшего улан-удэнского депутата Сергея Супони взыскана компенсация морального вреда в пользу потребителя. Обращаясь в суд, улан-удэнка указала, что является собственником квартиры по улице Октябрьская. Она попросила взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда, ссылаясь на то, что в течение длительного периода времени компания не оказывала услуги надлежащего качества, сообщает пресс-служба Верховного Суда Бурятии.



Районный суд отказал в иске, объясняя это тем, что «Эталон-С» выполнила работы по установке полотенцесушителя и ремонту вентиляции, а доводы иска основаны на субъективном мнении женщины.



Верховный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда в пользу потребителя.



Судебная коллегия указала, что вопреки доводам представителя компании, в материалах дела отсутствуют достаточные доказательства надлежащего исполнения обязанностей по управлению многоквартирным домом со стороны ООО «Эталон-С».



Кроме того, компания не исполнила надлежащим образом условия мирового соглашения, заключенного сторонами ранее в рамках рассмотрения другого гражданского дела между этими же сторонами.



Также установлено, что управляющая компания не проводила своевременно работы по контролю за состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем, не осуществляла плановые и внеплановые осмотры помещений.



При этом доказательства производства работ в квартире улан-удэнки для поддержания эксплуатационных показателей полотенцесушителя компанией не представлено со ссылкой на окончание отопительного сезона.

