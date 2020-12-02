Бурятская нефритовая фабрика представила продукцию главе минпрома России

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 ноября, Бурятию с рабочим визитом посетил министр промышленности России Денис Мантуров. Ему показали производство на Улан-Удэнском приборостроительном объединение, а также министр посетил Улан-Удэнский авиационный завод.
Там в одном из цехов компании Бурятии представили коллективную выставку своей продукции. Одним из участников стало предприятие «Ориентал Вэй». Компания занимается переработкой, обогащением и производством ювелирных украшений и предметов интерьера из нефрита. Наличие запасов сырья для производства гарантируется прямыми договорами с «Забайкальским горнорудным предприятием» на поставку до 500 тонн нефрита ежегодно.
-На встрече с министром мы продемонстрировали продукцию нашей фабрики. Рассказали о свойствах этого бурятского нефрита. Наша компания сейчас активно продвигает изделия из нефрита, позиционируя их как бренд республики, - поделилась с «Байкал-Daily» начальник продаж «Ориентал Вэй» Светлана Петрова.
На встрече с журналистами министр промышленности России Денис Мантуров отметил, что представленная продукция свидетельствует о хорошем потенциале Бурятии.
- Представленная экспозиция, которая была сделана ради экспромта, для того, чтобы получить предметный обзор тех проектов, которые будут реализовываться, которые сегодня уже реализовываются, даёт представление о том, что в Бурятии есть хороший промышленный потенциал, - сказал министр промышленности России Денис Мантуров.
Нефритовая фабрика «Ориентал Вэй» была создана для возрождения камнерезного искусства в Бурятии. Полный цикл производства сувенирной и ювелирной продукции из нефрита Кавоктинского (Баунтовский район) и Оспинского (Окинский район) месторождений запущен в 2018 году.
На данный момент продукция компании занимает лидирующие позиции в своём сегменте.
Компания позиционирует себя как объект промышленного туризма, а основной доход складывается от продаж изделий туристам, в том числе из Китая. Однако из-за пандемии компания усиленно работает на внутренний турпоток.
- Сейчас время переосмысления и расширения продуктовых линеек фабрики. В этом году мы запустили новую линию ювелирных украшений из нефрита, новые варианты сувенирной продукции и корпоративных презентов, - добавила Светлана Петрова.
Такое решение позволило в трудные для экономики время не уволить ни одного сотрудника. Производственный цех сейчас поделён на две смены, которые не контактируют между собой.
- В случае заболевания, допустим, одного из сотрудников одной из смен, смена снималась, но производство не останавливалось, - отметила представительница компании.
Фабрика уже начала производить продукцию к грядущей череде праздников – Новый год, Сагаалган, 23 февраля, 8 марта.