Министр промышленности России оценил производства Бурятии

Денис Мантуров посетил Приборостроительное объединение и авиационный завод. Фоторепортаж



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром, 26 ноября, с рабочим визитом Бурятию посетил министр промышленности России Денис Мантуров. Сразу после прилёта министра делегация вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым посетила Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение. На «Приборке» министру показали цех гражданской продукции.



В период пандемии в гражданском цеху началось активное производство изделий для борьбы с коронавирусом. В апреле 2020 года Приборостроительное объединение начало выпускать защитные экраны для лица. Сейчас они пользуются большим спросом в больницах и поликлиниках Бурятии. Месячная норма для предприятия – 1000 штук.



В конце лета цех освоил производство рециркуляторов-обеззараживателей воздуха. Основным его преимуществом является универсальность. В озонаторе безэлектродная лампа, которая способна проработать 100 тысяч часов. Площадь обрабатываемого помещения от 70 до 140 м3. Как и защитные экраны, рециркуляторы выпускают до 1000 штук в месяц.



- Всё, от начала до конца, это практически наше производство. Мы получаем детали, собираем картриджи, устанавливаем туда лампы, ставим и в обеззараживатель, далее они проходят производственные испытания, предъявляется ОТК и уходит в продажу, - рассказала начальник цеха №3 Роза Черных.



Сейчас рециркуляторы обеззараживают воздух и продаются в нескольких магазинах Улан-Удэ. Также одна партия отправлена в Санкт-Петербург.



Однако наиболее перспективным проектом «Приборки» является частичное импортозамещение пипеточных наконечников для дозаторов. Они используются в медицинских, ветеринарных, химических лабораториях и исследовательских центрах. На данный момент практически 80% медицинских наконечников приходят в Россию из-за рубежа. В ближайшем будущем Приборостроительное объединение планирует выпускать до 450 миллионов наконечников в год. Это позволит сократить импорт до 35%.



- Этот проект был запущен недавно. Рассчитываем на то, что это будет серийное производство. Фонд развития промышленности принял решение по поддержке этого проекта. Выделяется 360 миллионов рублей займа для дого, чтобы коллеги быстрее наладили производство, - отметил министр промышленности России Денис Мантуров.



Далее делегация отправилась на Улан-Удэнский авиационный завод. Министру показали новый цех гальванического производства и корпус заготовительно-штамповочного производства.



- Он полностью автоматизирован. Там новое оборудование, человеческий фактор практически отсутствует. Это, можно сказать, единственный корпус. Он рассчитан на новые технологии, на новые машины, которые мы собираемся планировать. Презентовали лакокрасочный комплекс, логистический центр. Ну и конечно же наша основная продукция – новые вертолёты, - рассказал журналистам управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых.



Среди представленных вертолётов были Ка-226Т для Индии, линия сборки Ми-171А3, БАС 240, Ми-8АМТШ-ВН (№7833), Ми-8АМТ «АКС» (№7806), Ми-171А2 VIP (№0107).



- Мы ждём первого полёта самолёта «Байкал», который будет производится на Улан-Удэнском авиационном заводе. В следующем году мы должны получить опытный образец, рассчитываем на его полёт. Примерно полтора года уйдёт на его сертификацию для того, чтобы с 2023 года уже начать серийные отгрузки с завода, - рассказал Денис Мантуров.



Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о планах развития производства в республики. По его словам, в республике появляется производство технического газа. Поставки будут осуществляться по всему Дальнему Востоку. В планах развитие высокотехнологичного производства искусственных алмазов и кварцевого стекла. Алмазы будут использоваться для оснащения резаков, радиоэлектронных микросхем и так далее, а искусственное кварцевое стекло будет предназначено для экранов мобильных телефонов и планшетов. Планируется реализация проекта по производству искусственной кожи, а также тестов на антиген по коронавирусу.



- Сегодня наша бурятская компания на базе Сколково производит выпуск тестов на антитела, но ещё и на антигены. Антигены практически замещают тест, он позволяет выявить коронавирус в первый день его появления. Если антитела на 5-6 день появления, то антиген в первый день, - рассказал Алексей Цыденов.



В целом Денис Мантуров отметил, что Бурятии один из немногих регионов, который показывает положительные результаты в производстве в 2020 году – 8,5% роста.



- Это говорит о том, что развивается малый и средний бизнес. Это костяк здоровой экономики. Также Улан-Удэнский авиационный завод сегодня под крыло забирает авиационный техникум, открывается филиал Московского авиационного института на базе технологического университета. Это лишний раз говорит о том, что есть интерес к рабочим специальностям, к инженерным специальностям, - подытожил Денис Мантуров.



Далее министра промышленности России отправился в Иркутскую область. Там он осмотрит несколько предприятий, проведёт двустороннюю встречу с губернатором региона, а также посетит Братск.



Отметим, Денис Мантуров давно знаком с Бурятией. В 1997 году он окончил закончил аспирантуру МГУ. А первая трудовая запись в его биографии, опубликованной на сайте правительства России – это заместитель генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». Там он трудился с 1998 по 2000 годы.





