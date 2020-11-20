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В Улан-Удэ салоны красоты превращаются в парикмахерские

В Улан-Удэ салоны красоты превращаются в парикмахерские
Бизнес,  Фото:ves_ulan_ude_
Предприниматели идут на решительные меры

В Улан-Удэ появился новый тренд – переделывать салоны красоты в парикмахерские. Одним из таких примеров поделился подписчик паблика «Весь Улан-Удэ». Он опубликовал видео, на котором на вывеске салона красоты приклеили надпись «парикмахерская».

- Лайфхак, как быстро из салон красоты превратиться в парикмахерскую, - со смехом говорит автор видео.

В комментариях некоторые подписчики одобрили подобную находку: «А что делать, хочешь жить умей вертеться кто как может, так и работает», «Молодцы. А тот, кто публикует, займитесь своим делом», «Молодцы! Всем кушать хочется!!!», «Довели предпринимателей», «Мышление настоящего предпринимателя», «Ну и правильно», «Хочешь жить - умей вертеться. Налоги кредиты аренду никто отменял. Плакать надо...».

Кто-то отметил, что подобное уже замечал не впервые: «Сейчас многие так сделали».

Другие же пошутили на тему официальных документов: «А в документах они так же исправили?!».

Подобное «ноу-хау» обусловлено тем, что с Бурятии с 16 по 30 ноября работа салонов красоты, как и ряда других отраслей, под запретом. При этом работа парикмахерских услуг разрешена. Замминистра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников пояснял, что, если на вывеске написано «салон красоты», то он не должен работать.
предприниматели парикмахерская
 
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