Предприниматели идут на решительные меры
В Улан-Удэ появился новый тренд – переделывать салоны красоты в парикмахерские. Одним из таких примеров поделился подписчик паблика «Весь Улан-Удэ». Он опубликовал видео, на котором на вывеске салона красоты приклеили надпись «парикмахерская».
- Лайфхак, как быстро из салон красоты превратиться в парикмахерскую, - со смехом говорит автор видео.
В комментариях некоторые подписчики одобрили подобную находку: «А что делать, хочешь жить умей вертеться кто как может, так и работает», «Молодцы. А тот, кто публикует, займитесь своим делом», «Молодцы! Всем кушать хочется!!!», «Довели предпринимателей», «Мышление настоящего предпринимателя», «Ну и правильно», «Хочешь жить - умей вертеться. Налоги кредиты аренду никто отменял. Плакать надо...».
Кто-то отметил, что подобное уже замечал не впервые: «Сейчас многие так сделали».
Другие же пошутили на тему официальных документов: «А в документах они так же исправили?!».
Подобное «ноу-хау» обусловлено тем, что с Бурятии с 16 по 30 ноября работа салонов красоты, как и ряда других отраслей, под запретом. При этом работа парикмахерских услуг разрешена. Замминистра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников пояснял, что, если на вывеске написано «салон красоты», то он не должен работать.
В Улан-Удэ салоны красоты превращаются в парикмахерские
Бизнес, Фото:
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