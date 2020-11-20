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В Улан-Удэ в торговом центре работал общепит

В Улан-Удэ в торговом центре работал общепит
Бизнес, 
Нарушителям грозит административная ответственность

В Улан-Удэ выявили общепит, работающий в торговом центре, несмотря на действующий двухнедельный запрет.

- Установлен факт работы объекта общественного питания в одном из торговых центров, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Также в торговом центре сотрудники Роспотребнадзора обнаружили и другие нарушения. В их числе недостаточное количество рециркуляторов.

- Установлен факт неудовлетворительного проведения дезинфекционных мероприятий. Это отсутствие на рабочих местах инструкций по применению дезинфицирующих средств, отсутствие сведений о концентрациях растворов применяемых дезинфицирующих средств, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.


В отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия.

Мобильные группы и Роспотребнадзор продолжает контролировать выполнение антиковидных мер на предприятиях Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», с понедельника и до 30 ноября в республике приостановлена деятельность всего общепита (кроме доставки), а также части торговых предприятий, кинотеатров, саун, бань, салонов красоты, фитнес-центров. Глава Бурятии обещал, что продления ограничительных мер не будет.
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