В Чите за зрителей без масок ответит руководство кинотеатра

Межведомственные группы контроля в Чите перешли на усиленный режим работы



Ежедневно в три смены они проверяют масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах и на объектах бизнеса. В одном из кинотеатров зрители находились в зале без масок. Теперь на владельца составлен чек-лист, затем будет оформлен протокол и отправлен на рассмотрение в суд, сообщается на официальном портале Забайкальского края.



- Большие рейды проводятся по всему городу, - рассказал замминистра экономического развития Забайкалья Денис Рысев, - проверяющими выступают сотрудники полиции и Росгвардии, с ними в связке работают волонтеры. В кинотеатре «Центавр» зрители смотрели фильм без масок. Также вызывало вопрос и соблюдение социальной дистанции – далеко не все сидящие рядом люди являлись семьями, а значит, между ними должно было быть не менее 1,5 метра.



По словам Дениса Рысева за выявленные нарушения кинотеатру грозит штраф до 300 тысяч рублей или временное приостановление работы до 90 суток. А физическим лицам придется заплатить от 1 до 30 тысяч рублей.



