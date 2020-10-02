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Коронавирус в Бурятии резко идёт в гору

Коронавирус в Бурятии резко идёт в гору
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число случаев заражения COVID-19 уже превысило 7100

По информации управления Роспотребнадзора, за сутки в Бурятии выявили сразу 84 больных коронавирусом. Заболеваемость всё больше набирает обороты. Летом ежесуточно фиксировалось по 30-40 заражённых, в сентябре произошёл всплеск, который объяснили началом учебного года. В последние дни в среднем фиксировалось уже по 65-68 больных за сутки. Но позавчера их стало +75, вчера ещё больше – плюс 79, а сегодня и вовсе 84. К слову, печальный рекорд, установленный 11 июня, составляет +90 больных за сутки.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 7182. Из них по Улан-Удэ – 4289.

- Из 84 новых случаев COVID-19: 26 человек были обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными, - уточнили в республиканском оперштабе.

За всё время успешно завершил лечение и выписался из больниц 5821 человек, или 81%. В том числе накануне выздоровели 56 пациентов.

Умерли с начала пандемии 73 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована позавчера, когда скончался 65-летний мужчина.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 603 больных. Среди госпитализированных 12 детей. На амбулаторном лечении находятся ещё 685 пациентов с лёгким течением болезни.

20 взрослых пациентов в реанимации, из них 11 человек на ИВЛ (старше 65 лет - пятеро).

Занятость коечного фонда, развёрнутого для больных коронавирусом, составляет 69%.

Круг контактных лиц больных на сегодня 2749 человек, все обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», коронавирус выявили у 13 боксёров сборной Бурятии, все они отстранены от домашнего чемпионата ДФО, который проходит в эти дни в Улан-Удэ.

В Бурятии ужесточили контроль за масочным режимом. Рейды будут проводиться в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

Власти Бурятии съездили в Башкирию за опытом быстрого возведения инфекционного центра. Там делегация узнала антибюрократический секрет.

Глава Бурятии Алексей Цыденов на днях провёл встречу с предпринимателями закрытых отраслей экономики. В том числе глава обещал рассмотреть вопрос по открытию кинотеатров и общепита в торговых центрах.

коронавирус
 
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