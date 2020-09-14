В Бурятии хотят наказать владельца заросшего сельхозучастка

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Владельца ждёт внеплановая проверка



Во время планового рейда на земельный участок площадью 17 015 кв.м, расположенный в Заиграевском районе Бурятии, сотрудник Россельхознадзора выявил нарушение.



Земля не используется по назначению. Участок зарос кустарниками и травой.



- Собственник надела не проводит обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.



Подготовлено мотивированное представление для проведения внеплановой проверки в отношении владельца земельного участка и принятия мер по устранению нарушений.



