В Бурятии хотят наказать владельца заросшего сельхозучастка

Владельца ждёт внеплановая проверка
Во время планового рейда на земельный участок площадью 17 015 кв.м, расположенный в Заиграевском районе Бурятии, сотрудник Россельхознадзора выявил нарушение.
Земля не используется по назначению. Участок зарос кустарниками и травой.
- Собственник надела не проводит обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Подготовлено мотивированное представление для проведения внеплановой проверки в отношении владельца земельного участка и принятия мер по устранению нарушений.
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