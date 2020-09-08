В Улан-Удэ массово проверят маршрутки

Бизнес, Фото: УГИБДД по Бурятии

Устроят сплошные проверки на конечных остановках



Завтра в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД и представители Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора проведут проверку безопасности перевозки пассажиров общественным транспортом



В ходе мероприятия пройдут сплошные проверки на конечных остановках пассажирского транспорта на соответствие требованиям технического состояния и конструкции транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров, а также на соблюдение режимов труда и отдыха водителей. При наличии оснований будут приняты меры к прекращению перевозки пассажиров и исключению дальнейшего движения автобусов.



С начала года в Улан-Удэ зарегистрировано 34 ДТП с участием автобусов, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

