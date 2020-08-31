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В улан-удэнских ТРЦ нарушают ковидные правила

В улан-удэнских ТРЦ нарушают ковидные правила
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В отношении 24 субъектов возбуждены административные дела

В Улан-Удэ представители управления Роспотребнадзора по Бурятии провели мониторинговые обследования 40 объектов в торгово-развлекательных центрах города по соблюдению требований санитарного законодательства на фоне пандемии COVID-19.

- В ходе обследований выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в части отсутствия оборудования по обеззараживанию воздуха; отсутствия дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, эффективных при вирусных инфекциях; не проводится «входной фильтр» персонала и другие нарушения, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

В отношении 24 хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения, возбуждены административные производства по ч. 2. ст. 6.3 КоАП, остальные находятся в работе.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 31 августа общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 5291. Из них в Улан-Удэ – 3011. За сутки коронавирус подтвердили ещё у 48 человек. Темпы заражения не сильно снижаются. 

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