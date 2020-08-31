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48 новых случаев коронавируса выявили в Бурятии

48 новых случаев коронавируса выявили в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Перед 1 сентября темпы заражения COVID-19 не снижаются

По информации управления Роспотребнадзора, на 31 августа общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 5291. Из них в Улан-Удэ – 3011.

За сутки коронавирус подтвердили ещё у 48 человек. Темпы заражения не сильно снижаются. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне был суточный прирост +53 больных, а до этого +54. Коронавирус пошёл в гору неделю назад: долгое время в Бурятии ежедневно прибавлялось в среднем около 30 больных, но затем их стало +56, +46, +48, +47 и т.д.

Из 48 новых случаев COVID-19: 12 человек были обследованы по обращению к врачам с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

За всё время выздоровели 83%, или 4405 человек.

Умерли с начала пандемии 52 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», последним скончавшимся больным был 89-летний пациент.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 479 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 355 пациентов с лёгким течением болезни.

Число госпитализированных детей растёт, накануне их было 40, сегодня стало уже 44. Все они лежат в обычных палатах.

В реанимации находятся 18 тяжёлых взрослых пациентов (столько же было днём ранее), из них на ИВЛ – шесть человек.

Круг контактных лиц больных на сегодня составляет 1600 человека, все обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничений из-за распространения коронавируса в Бурятии продлили до конца сентября. По-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия. Кинотеатры, бассейны, кафе в ТРЦ без отдельного уличного входа также под запретом.

На днях глава Бурятии Алексей Цыденов поставил прививку от гриппа и сообщил, что ждёт прививку от коронавируса.

коронавирус профилактика
 
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