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В пиломатериале для отправки в Китай из Бурятии обнаружили вредителей

В пиломатериале для отправки в Китай из Бурятии обнаружили вредителей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Составлен протокол об административном правонарушении

Специалист Россельхознадзора при исследовании фитосанитарного состояния пиломатериала из сосны объёмом 100 кубометров обнаружил вредителя – большого чёрного елового усача. Пиломатериал заготовили для экспорта в Китай, он хранился на базе в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии.

По данному факту в отношении мастера погрузки ООО «ЛесТорг» составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание, обязывающее экспортёра устранить выявленное нарушение, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Россельхознадзор
 
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