Мальчик продавал автомобилистам пирожки за 200 рублей
Накануне на Левом берегу в Улан-Удэ из-за ДТП образовалась огромная пробка. Юный улан-удэнец по имени Коля решил воспользоваться случаем и подзаработать, сообщает портал ТвойДВ.
Мальчик предложил автомобилистам, застрявшим в заторе, пирожки и напиток. При этом он указал довольно завышенную цену, чем развеселил горожан.
«Вам наверное жарко и проголодались в пути? Пирожки - 200, Кока-Кола - 200. Могу привезти на велике», - пишет Коля в сообщении на карте 2ГИС .
Пользователи группы ves_ulan_ude_ хвалят юного предпринимателя: «Красавчик. Не пропадёт», «Умничка, вот это да», «Молодец, далеко пойдет», «Будущий воротила бизнеса», «Я у мамы коммерсант».
Многие острят по поводу установленной мальчиком цены: «Пирожок с накруткой уже 20 рублей стоит, а тут ещё 1000% сверху» «Три часа в пробке, и не такое купишь», «Доставка бесплатно при заказе от 200 руб.... Вот вам и цена за пирожок 200 руб. Всё верно!».
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июля около шести часов утра на Селенгинском мосту с Улан-Удэ произошло крупное ДТП, которое фактически парализовало движение от моста до Истока. В утренний час пик люди провели в многокилометровой пробке два, а то и более, часа.
36-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя по улице Борсоева, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате аварии водитель и два пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализированы в БСМП. Участники аварии находились в состоянии алкогольного опьянения.
Юный улан-удэнец пытался заработать на рекордной пробке
Бизнес, Фото:
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