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В Улан-Удэ Левый берег «встал» из-за ДТП с четырьмя пострадавшими

В Улан-Удэ Левый берег «встал» из-за ДТП с четырьмя пострадавшими
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Утреннее ДТП на Селенгинском мосту на несколько часов парализовало движение, вызвав самую гигантскую пробку

Сегодня около шести часов утра на Селенгинском мосту с Улан-Удэ произошло крупное ДТП, которое фактически парализовало движение от моста до Истока.

- По предварительным данным, около 6 часов утра 36-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя по улице Борсоева, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.   

В результате ДТП водитель и три пассажира машины получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в медицинское учреждение. 

 

По словам очевидцев, машина, попавшая в ДТП, перекрыла полосу движения – причём самую загруженную в час пик. В итоге в утренний час образовалась гигантская пробка на Левом берегу в обе стороны. Автомобилисты стояли в пробках едва ли не по два часа.

- Стоит не только улица Иволгинская, в сторону Аэропорта, но весь Бурвод до федеральной трассы. Я полтора часа ехала, хотя обычно 15 минут надо. Это с учётом того, что я ещё рано выехала и перекрытие дороги, видимо, произошло примерно в тот момент, когда я полдороги нормально примерно проехала, а потом дорогу перекрыли. Причём Борсоева в противоположную сторону тоже стоит. Если бы машину, которая попала в ДТП, убрали, ничего бы этого не было, - поделилась с «Байкал-Daily» местная жительница. 



Пробка растянулась с самого Истока. Пожалуй, это самый большой затор за последние годы.

- Муж на работу уехал в 7:30 уехал. В 10 часов утра только до Степной протоки доехал, то есть буквально несколько остановок проехал, - рассказала «Байкал-Daily» улан-удэнка. 


В итоге люди вынуждены выходить из автобусов и идти с Левого берега в центр города пешком. Множество людей сегодня опоздало на работу.

- Творится что-то невообразимое: машины едут по обочине, люди тоже, пыль стоит. Некоторые выходят и курят, - поделился блогер Эрдэм Гомбоев.

- ОДИН неопытный водитель+игольное ушко = получайте пробку! – прокомментировал советник главы Бурятии Алдар Бадмаев.

Как отмечают пользователи в соцсетях, машину, перекрывшую движение на много километров, не убирают из-за того, что ждут следователей. 






ДТП пробка
 
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