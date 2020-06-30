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В Улан-Удэ ремонт дороги начали некачественно

В Улан-Удэ ремонт дороги начали некачественно
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Плохое качество работ выявили на ремонтируемой улице Дальневосточная

В Улан-Удэ в ходе проверки на ремонтируемом участке автодороги протяжённостью около трёх километров на улице Дальневосточная были выявлены нарушения. Они касались ненадлежащей установки фундаментных блоков в качестве подпорной стенки вдоль дороги.

- Было принято решение о приостановке всех работ до устранения выявленных замечаний. Ориентировочно до 1 июля подрядчик должен всё исправить и начать устройство основания из щебёночно-песчаной смеси, установку бордюрного камня, а затем укладку асфальтобетона. Мы рано начали ремонтную кампанию, поэтому пока все в пределах графика - все работы должны быть завершены до 1 октября, - заявили в управлении дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ.

Ремонт дороги по улице Дальневосточная вошёл ранее в опросы населения, проводившихся на сайте минтранса Бурятии и администрации Улан-Удэ. В ходе опросов эта улица стала одним из лидеров по количеству голосов жителей.

Дальневосточная - одна из магистральных улиц городского значения, связывающая большой жилмассив с центральной частью города. Ранее здесь проводился ямочный ремонт, но покрытие уже не соответствовало нормативным требованиям, а проезжая часть была изношена. После дождей скапливались лужи и необходимо было решать вопросы по ливневой канализации.

Ремонтируемый участок отличается наличием насыпей, косогоров, поэтому строители сначала расширили проезжую часть, выровняли дорожное полотно, а затем приступили к установке специальных подпорных стенок из фундаментных блоков вдоль дороги, которые должны предотвратить сползание насыпи грунта. Также будут предусмотрены мероприятия по отводу ливневых вод.

Всего на ремонт данного участка направлено более 57 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно начался ремонт и так неплохих дорог вокруг площади Советов. Цена вопроса – 50 миллионов рублей.


дорожный ремонт
 
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