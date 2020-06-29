Дорогам возле площади Советов в Улан-Удэ внезапно понадобился ремонт

В Улан-Удэ на участке дороги протяжённостью 0,6 км по улице Сухэ-Батора (от улицы Ленина до улицы Борсоева) возле площади Советов вовсю идёт ремонт.
Сейчас дорожники снимают старое асфальтовое покрытие. После этого начнётся укладка нового асфальтобетона. Дорогу будут ремонтировать до 10 июля. В случае ухудшения погодных условий сроки ремонтных работ будут продлены.
В ближайшее время также будут отремонтированы участки улиц: Сухэ-Батора (от ул. Ленина до ул. Смолина), Коммунистическая (от ул. Борсоева до ул. Балтахинова) и обустроены тротуары. На ремонт всех участков дорог возле площади Советов выделено более 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2019 года возле площади Советов в Улан-Удэ уже шёл ремонт дорог (на участках по ул. Ленина и Ербанова). Этот ремонт на и так неплохих дорогах провели из-за чемпионата мира по боксу среди женщин. Ремонт не обошёлся без скандалов. Качество новых дорог раскритиковали сразу же. Мэр Игорь Шутенков заявлял дорожникам: «Не нужно портить имя и карму. Были созданы все условия, чтобы дорога была хорошей, а в результате получили не то, что ожидали».
Поры в новом асфальте были видны невооружённым взглядом. На остановках асфальтобетон не уплотнился, а разметка была нанесена некачественно. Подрядчика обязали устроить недоделки.