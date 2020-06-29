Дорогам возле площади Советов в Улан-Удэ внезапно понадобился ремонт

В ближайшее время также будут отремонтированы участки улиц: Сухэ-Батора (от ул. Ленина до ул. Смолина), Коммунистическая (от ул. Борсоева до ул. Балтахинова) и обустроены тротуары. На ремонт всех участков дорог возле площади Советов выделено более 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.









