В Бурятии поданы заявления о признании банкротами шести застройщиков

В конце 2019 года в республике был создан региональный фонд защиты прав участников долевого строительства, благодаря которому можно будет привлечь деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев, застройщики которых признаны банкротами. Учредителем фонда стал минстрой Бурятии, сообщили в пресс-службе министерства.



Как сообщал «Байкал-Daily», на днях во время прямого эфира в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов



На сегодняшний день в республике девять объектов долевого строительства признаны проблемными. Это дом в 105 микрорайоне (застройщик «ДомСтройКомплект, 237 дольщиков), дом в 140А квартале («Тамир», 146 дольщиков), дом на улице Ключевская, 20А квартал («Бизнес-Инвест», 41 дольщик), дом на улице Сахьяновой, 9 («Улан-Удэжилстрой», 116 дольщиков), дом в 111 квартале («Регионжилстрой», 4 дольщика), дом на улице Лебедева («Промгражданстрой», 145 дольщиков), дом на улице Столичная («ГК Шэнэсэн», 37 дольщиков), дом на проспекте Строителей («Сити-Строй», 208 дольщиков), дом на улице Ключевская («Монолит», 59 дольщиков).

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях во время прямого эфира в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал, что в республике не останется ни одного обманутого дольщика . Если не будет затягивания судебных процессов о банкротстве, проблема может быть решена уже к лету следующего года. Проблемные дома с высокой степенью готовностью либо достроят на федеральные деньги (для этого застройщик и должен быть признан банкротом), либо дольщикам выдадут компенсации, причём по ценам нынешнего рынка недвижимости.На сегодняшний день в республике девять объектов долевого строительства признаны проблемными. Это дом в 105 микрорайоне (застройщик «ДомСтройКомплект, 237 дольщиков), дом в 140А квартале («Тамир», 146 дольщиков), дом на улице Ключевская, 20А квартал («Бизнес-Инвест», 41 дольщик), дом на улице Сахьяновой, 9 («Улан-Удэжилстрой», 116 дольщиков), дом в 111 квартале («Регионжилстрой», 4 дольщика), дом на улице Лебедева («Промгражданстрой», 145 дольщиков), дом на улице Столичная («ГК Шэнэсэн», 37 дольщиков), дом на проспекте Строителей («Сити-Строй», 208 дольщиков), дом на улице Ключевская («Монолит», 59 дольщиков).

В минстрое Бурятии прошло очередное заседание правительственной комиссии по регулированию вопросов завершения долевого строительства многоквартирных домов, признанных проблемными объектами.9 июня федеральный фонд защиты прав участников долевого строительства направил в Арбитражный суд заявления о признании застройщиков ООО «ДомСтройКомплект», ООО «ПСК Тамир», ООО ГК «Шэнэсэн» и ООО «Регионжилстрой» банкротами и открытии конкурсного производства. По застройщикам ООО «Сити-Строй» и ООО «Универсал» направлены заявления о вступлении в производство о признании застройщиков банкротами. В отношении ещё двух застройщиков ООО «Бизнес-Инвест» и «Монолит» участники долевого строительства не заинтересованы в банкротстве застройщиков. Степень готовности этих домов – высокая.В настоящее время отрабатывается вопрос по заключению с федеральным фондом соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании из бюджета Бурятии. Со стороны правительства республики соглашение подписано и направлено в федеральный фонд.Для завершения строительства проблемных домов, согласно предварительным расчётам федерального фонда, требуется более полутора миллиардов рублей.В целом, по большинству объектов предполагается завершение строительства, за исключением многоквартирных домов с низкой степенью готовности. Это дом №7 по ООО «ПСК Тамир», дом по ул. Столичная – ООО «ГК Шэнэсэн», дом в 111 квартале – ООО «Регионжилстрой», второй этап строительства – ООО «Сити-Строй», по этим объектам дольщики получат компенсационные выплаты.