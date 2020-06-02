Фонд поддержки дольщиков создали в Бурятии

На достройку проблемных домов дольщиков в Бурятии требуются колоссальные средства
В Бурятии создан фонд поддержки граждан – участников долевого строительства, сообщает правительство республики. Цель фонда– завершение строительства проблемных объектов, сообщили в пресс-службе правительства .
На сегодняшний день в республике девять объектов долевого строительства признаны проблемными. Это дом в 105 микрорайоне (застройщик «ДомСтройКомплект, 237 дольщиков), дом в 140А квартале («Тамир», 146 дольщиков), дом на улице Ключевская, 20А квартал («Бизнес-Инвест», 41 дольщик), дом на улице Сахьяновой, 9 («Улан-Удэжилстрой», 116 дольщиков), дом в 111 квартале («Регионжилстрой», 4 дольщика), дом на улице Лебедева («Промгражданстрой», 145 дольщиков), дом на улице Столичная («ГК Шэнэсэн», 37 дольщиков), дом на проспекте Строителей («Сити-Строй», 208 дольщиков), дом на улице Ключевская («Монолит», 59 дольщиков).
Всего по ним были заключены 1301 договор долевого участия, из которых 1075 с гражданами.
- В текущем году введён в эксплуатацию один из четырёх домов на проблемном объекте в 140А квартале Улан-Удэ, застройщиком является ООО «ПСК «Тамир». Также большие шансы по вводу в эксплуатацию в 2020 году имеют ещё два проблемных объекта: многоквартирные дома в Октябрьском районе Улан-Удэ, застройщиками которых являются ООО «Монолит» и ООО «Бизнес-Инвест». Это, порядка 182 дольщиков, - сообщил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
По словам Николая Рузавина, завершение строительства или предоставление компенсаций дольщикам по остальным объектам планируется с помощью механизма фонда защиты прав дольщиков за счёт средств федерального и республиканского бюджетов.
Республиканский фонд поддержки граждан будет заниматься урегулированием обязательств застройщиков, признанных банкротами перед участниками долевого строительства.
Федеральный фонд защиты прав граждан уже сделал предварительные расчёты на достройку проблемных объектов в республике – более 1,6 млрд рублей.
В начале мая правительство РФ выделило 30 млрд рублей федеральному фонду защиты прав участников долевого строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тысяч дольщиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира в соцсетях дал обещание, что все проблемные дома дольщиков будут достроены.
Фонд поддержки дольщиков создали в Бурятии
Власть, Фото:
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