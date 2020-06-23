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В Бурятии не останется ни одного обманутого дольщика

В Бурятии не останется ни одного обманутого дольщика
Общество,  Фото:pixabay.com
Об этом уверенно заявил глава Алексей Цыденов

Проблема обманутых дольщиков Бурятии вполне может быть решена уже через год, считает глава Бурятии Алексей Цыденов.  .

Во время прямого эфира на YouTube глава напомнил, что недавно в Бурятии был создан региональный фонд поддержки дольщиков. В федеральный фонд была подана заявка на сумму 1 миллиард 600 миллионов рублей – именно столько нужно, чтобы проблемных долгостроев больше не осталось.

- Если готовность у дома достаточно высокая, то его достраиваем. Если низкая готовность, то дольщики получат компенсации. Причём компенсация будет не по цене того года, когда была куплена квартира, а по текущей рыночной цене. Часть домов у нас попадает под застройку, часть под компенсацию, - пояснил глава Бурятии.

Он уточнил, что недавно отчитывался о ситуации в Бурятии вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

Главное условие выделения финансирования – застройщик проблемного дома должен быть признан банкротом. По словам Алексея Цыденова, есть и «адекватные» застройщики, но есть и те, с которыми будет сложнее.

Реалистичный срок завершения всех процедур – уже июнь-июль 2021 года, отметил глава.

- По всем домам доведём до конца, не останется ни одного обманутого дольщика, - заверил он.

На сегодняшний день в республике девять объектов долевого строительства признаны проблемными. Это дом в 105 микрорайоне (застройщик «ДомСтройКомплект, 237 дольщиков), дом в 140А квартале («Тамир», 146 дольщиков), дом на улице Ключевская, 20А квартал («Бизнес-Инвест», 41 дольщик), дом на улице Сахьяновой, 9 («Улан-Удэжилстрой», 116 дольщиков), дом в 111 квартале («Регионжилстрой», 4 дольщика), дом на улице Лебедева («Промгражданстрой», 145 дольщиков), дом на улице Столичная («ГК Шэнэсэн», 37 дольщиков), дом на проспекте Строителей («Сити-Строй», 208 дольщиков), дом на улице Ключевская («Монолит», 59 дольщиков).

В прошлом году были достроены и исключены из списка проблемных дома на улице Борсоева, на бульваре Карла Маркса и на улице Крылова. Проблема обманутых дольщиков сдвинулась с мёртвой точки в 2018 году, тогда был сдан один из самых проблемных домов – ЖК «Фаворит» на Ключевской.


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