Жалобы рассмотрит антимонопольная служба
В Бурятское УФАС России поступили две жалобы на действия средней общеобразовательной школы №7 Улан-Удэ. Жалоба касается проведения аукциона на капитальный ремонт стадиона.
- По мнению заявителей, заказчик установил излишние требования к участникам закупки, что налагает на исполнителя дополнительные обязательства и может привести к необоснованному отклонению заявки, - сообщили в Бурятском УФАС.
Рассмотрение жалоб состоится 30 июня.
В Улан-Удэ пожаловались на аукцион по ремонту школьного стадиона
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 23.06.2020
Компания незаконно использовала в названии слово «фонд»
Бизнес, 23.06.2020
Директора школы оштрафовали
Специалисты связывают удорожание с сезонным изменением цен
Кафе не будет работать месяц
Студентов, абитуриентов и выпускников школ приглашают принять участие в вебинаре
Застройщик включил в договоры условия, ухудшающие положение дольщиков
Бизнес, 18.06.2020
Медицинский сервис DocDoc входит в экосистему Сбербанка
Бизнес, 17.06.2020
Оформить ипотеку с господдержкой можно по льготной ставке 6,4% годовых до 1 ноября 2020 года
Бизнес, 17.06.2020
Лимит Сбербанка по госпрограмме кредитования под 2% увеличен на сумму более 70 млрд рублей
Сбербанк подвёл итоги проведения благотворительной программы по сбору средств на борьбу с пандемией «Остановим коронавирус вместе»
Байкальский банк Сбербанка предложил школьникам регионов в период летних каникул получить знания по финансовой грамотности
У клиентов Сбербанка и всех граждан РФ появилась возможность быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
Бизнес, 15.06.2020
Байкальский банк Сбербанка провёл онлайн-пресс-конференцию для региональных СМИ четырёх субъектов федерации
Бизнес, 15.06.2020
Компании планируют совместно развивать технологическую платформу и создавать новые сервисы
Бизнес, 11.06.2020
Пять лет назад в Тарбагатайский район привезли первого страусёнка, а теперь уникальная страусиная ферма разрослась