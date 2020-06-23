 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июня

22 Июня

Популярное

В Улан-Удэ пожаловались на аукцион по ремонту школьного стадиона

В Улан-Удэ пожаловались на аукцион по ремонту школьного стадиона
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Жалобы рассмотрит антимонопольная служба 

В Бурятское УФАС России поступили две жалобы на действия средней общеобразовательной школы №7 Улан-Удэ. Жалоба касается проведения аукциона на капитальный ремонт стадиона.

- По мнению заявителей, заказчик установил излишние требования к участникам закупки, что налагает на исполнителя дополнительные обязательства и может привести к необоснованному отклонению заявки, - сообщили в Бурятском УФАС.

Рассмотрение жалоб состоится 30 июня.
УФАС стадион школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии компанию обязали сменить название
В Бурятии компанию обязали сменить название
Бизнес, 23.06.2020
Компания незаконно использовала в названии слово «фонд»
В Бурятии подорожали стройматериалы
В Бурятии подорожали стройматериалы
Бизнес, 22.06.2020
Специалисты связывают удорожание с сезонным изменением цен
Сбербанк расскажет выпускникам об образовательном кредите с господдержкой
Сбербанк расскажет выпускникам об образовательном кредите с господдержкой
Бизнес, 22.06.2020
Студентов, абитуриентов и выпускников школ приглашают принять участие в вебинаре
В Улан-Удэ застройщик пытался обхитрить дольщиков
В Улан-Удэ застройщик пытался обхитрить дольщиков
Бизнес, 22.06.2020
Застройщик включил в договоры условия, ухудшающие положение дольщиков
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15%
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15%
Бизнес, 17.06.2020
Оформить ипотеку с господдержкой можно по льготной ставке 6,4% годовых до 1 ноября 2020 года
В России увеличен объём программы кредитования бизнеса под 2%
В России увеличен объём программы кредитования бизнеса под 2%
Бизнес, 17.06.2020
Лимит Сбербанка по госпрограмме кредитования под 2% увеличен на сумму более 70 млрд рублей
Сбербанк завершил программу по сбору средств на борьбу с коронавирусом
Сбербанк завершил программу по сбору средств на борьбу с коронавирусом
Бизнес, 16.06.2020
Сбербанк подвёл итоги проведения благотворительной программы по сбору средств на борьбу с пандемией «Остановим коронавирус вместе»

Детям предлагают провести финансово-грамотные каникулы
Детям предлагают провести финансово-грамотные каникулы
Бизнес, 16.06.2020
Байкальский банк Сбербанка предложил школьникам регионов в период летних каникул получить знания по финансовой грамотности
Сбербанк бесплатно проверит подозрительный номер телефона или сайт
Сбербанк бесплатно проверит подозрительный номер телефона или сайт
Бизнес, 16.06.2020
У клиентов Сбербанка и всех граждан РФ появилась возможность быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
Сбербанк рассказал об Экосистеме и как коронавирус изменил потребительский спрос
Сбербанк рассказал об Экосистеме и как коронавирус изменил потребительский спрос
Бизнес, 15.06.2020
Байкальский банк Сбербанка провёл онлайн-пресс-конференцию для региональных СМИ четырёх субъектов федерации

Сбербанк приобрёл контрольную долю 2ГИС
Сбербанк приобрёл контрольную долю 2ГИС
Бизнес, 15.06.2020
Компании планируют совместно развивать технологическую платформу и создавать новые сервисы
В Бурятии на страусиной ферме дождались первых птенцов австралийских эму
В Бурятии на страусиной ферме дождались первых птенцов австралийских эму
Бизнес, 11.06.2020
Пять лет назад в Тарбагатайский район привезли первого страусёнка, а теперь уникальная страусиная ферма разрослась

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^