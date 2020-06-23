В Улан-Удэ пожаловались на аукцион по ремонту школьного стадиона

Жалобы рассмотрит антимонопольная служба



В Бурятское УФАС России поступили две жалобы на действия средней общеобразовательной школы №7 Улан-Удэ. Жалоба касается проведения аукциона на капитальный ремонт стадиона.



- По мнению заявителей, заказчик установил излишние требования к участникам закупки, что налагает на исполнителя дополнительные обязательства и может привести к необоснованному отклонению заявки, - сообщили в Бурятском УФАС.



Рассмотрение жалоб состоится 30 июня.

