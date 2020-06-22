В Бурятии подорожали стройматериалы

Специалисты связывают удорожание с сезонным изменением цен



За месяц цены на строительные материалы выросли до 8%. Об этом сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.



В министерстве отметили, что подорожали цемент, теплоизоляционные и кровельные материалы, пиломатериалы, профлист, изделия из оцинкованной стали, внутренние двери. Удорожание связано с сезонным изменением цен.



- Минстрой Бурятии совместно с Центром ценообразования проанализировал изменение стоимости на строительные материалы за май текущего года. Цены в сравнении с предыдущим месяцем выросли до 8%. Например, на цемент - на 6,2 %, пиломатериалы, окна ПВХ – на 5%, отделочные материалы – от 7%, двери – на 8%, теплоизоляционные и кровельные материалы, профлист, изделия из оцинкованной стали на 1,8%. А вот цена на кирпич, к примеру, напротив, стала меньше на 2,5% за счёт сезонных скидок. Строительный раствор подешевел на целых 10% за счёт отсутствия в его составе противоморозной добавки, - уточнили в минстрое.



Без изменения остались цены на бетон, плиты перекрытия, стеновые панели, металлоконструкции и электрооборудование.



- Прогнозируемый дефицит материалов иностранного производства (связанный с остановкой заводов в Китае) в настоящее время не отразился на ценовой политике местных поставщиков, - заявили в министерстве строительства.



В марте 2020 года при АУ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» был создан отдел ценообразования и сметного нормирования. Отдел занимается мониторингом цен строительных ресурсов, расчётом индексов изменения сметной стоимости строительства на основании существующих ресурсно-технологических моделей. Также его специалисты формируют информационно-нормативную базу по ценообразованию в строительстве и дают консультации.





