В Улан-Удэ застройщик пытался обхитрить дольщиков

Застройщик включил в договоры условия, ухудшающие положение дольщиков



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила нарушение федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» в деятельности застройщика многоквартирного дома по улице Хахалова.



Установлено, что в 113 договорах участия в долевом строительстве многоквартирного дома застройщик включил условия, ухудшающие положение дольщиков.



Так, договорами предусматривалось, что если объект построен заказчиком с отступлениями от условий договора, приведшими к существенному ухудшению его качества, участник долевого строительства вправе потребовать от застройщика безвозмездное устранение недостатков.



При этом, по федеральному закону, участник долевого строительства по своему выбору вправе потребовать от застройщика, как безвозмездное устранение недостатков, так и соразмерное уменьшение цены договора или возмещение своих расходов на устранение недостатков.



Прокурор района внёс представление руководителю строительной организации, которое удовлетворено. По постановлению прокурора исполнительный директор застройщика привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей). Ему назначен штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры.







