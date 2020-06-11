В Иркутской области думают о выводе гостиниц и ресторанов из режима ограничений

Возможным вариантом может стать зонирование территорий



В Иркутской области рассматривается поэтапный выход ресторанного и гостиничного бизнеса из режима ограничений. 10 июня об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с представителями предпринимательского сообщества. Ситуация, которая сложилась в экономике из-за пандемии коронавирусной инфекции, нанесла серьёзный удар по индустрии гостеприимства Иркутской области.



- Эти несколько месяцев стали для отрасли тяжёлым испытанием. Мы понимаем, в каком положении оказались сегодня представители ресторанного и гостиничного бизнеса из-за введённых в области ограничений, – отметил глава региона.



Однако показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией пока не снижаются. Стопроцентная отмена ограничительных мер может спровоцировать вторую волну, поэтому действовать необходимо осторожно. В настоящее время полное возобновление деятельности предприятий гостинично-ресторанного бизнеса невозможно – таково требование Роспотребнадзора.



Президент союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Капитонов отметили, что представители данных отраслей бизнеса всё чаще обращаются с просьбой о снятии ряда ограничительных мер. Принявшие участие в мероприятии предприниматели внесли ряд предложений о подготовке объектов ресторанного и гостиничного бизнеса к приёму посетителей.



- Необходимо разработать чёткий план мер по выходу из режима ограничений. В том числе учесть возможную перегрузку учреждений здравоохранения, а также предусмотреть возможность тестирования туристов. Требования санитарного контроля должны быть ужесточены, – сказал Игорь Кобзев. – В течение десяти дней мы должны вместе найти конструктивное решение проблемы.



Один из вариантов выхода из режима ограничений – зонирование территорий. Сейчас специалисты определяют красные, жёлтые и зелёные зоны распространения коронавируса. В каждой зоне ограничительные меры будут применяться в зависимости от эпидобстановки. Не исключено, что в некоторых районах они могут быть полностью сняты раньше, чем в целом по области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

