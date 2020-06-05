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В Бурятии попросили подождать с открытием фитнес-клубов

В Бурятии попросили подождать с открытием фитнес-клубов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Роспотребнадзор прокомментировал возможность открытия спортивных организаций

Открытие фитнес-клубов может спровоцировать рост заболеваний коронавирусом. Об этом сегодня сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

- Мы не можем открыть сразу одномоментно всё. Вот это как раз грозит тем, что мы получим такой всплеск заболеваемости, с которой потом будет сложно справиться всем: и службе Роспотребнадзора, и, конечно же, медицинским организациям, - пояснила Елена Кузьмина.

По её словам, при открытии фитнес-клубов необходимо проявлять последовательность: «Нужно немножко подождать». Роспотребнадзор рекомендует пока повременить с открытием этих организаций.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях представители фитнес-клубов и спортивные ассоциации обратились к главе Бурятии с просьбой разрешить им работать. Эти организации недоумевают, почему разрешено работать крупным торговым сетям, но не спортзалам, где дистанция точно будет строго соблюдаться. 

Отметим, что в Бурятии режим ограничительных мероприятий продлили до конца июня. Сохраняется в том числе запрет на работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

Разрешены индивидуальные занятия физической культурой и спортом, в том числе спортивная подготовка на открытом воздухе (включая открытые спортивные площадки и иные объекты спорта) бесконтактными неигровыми способами при условии социального дистанцирования между занимающимися не менее пяти метров.
фитнес коронавирус профилактика
 
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