Роспотребнадзор прокомментировал возможность открытия спортивных организаций
Открытие фитнес-клубов может спровоцировать рост заболеваний коронавирусом. Об этом сегодня сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
- Мы не можем открыть сразу одномоментно всё. Вот это как раз грозит тем, что мы получим такой всплеск заболеваемости, с которой потом будет сложно справиться всем: и службе Роспотребнадзора, и, конечно же, медицинским организациям, - пояснила Елена Кузьмина.
По её словам, при открытии фитнес-клубов необходимо проявлять последовательность: «Нужно немножко подождать». Роспотребнадзор рекомендует пока повременить с открытием этих организаций.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях представители фитнес-клубов и спортивные ассоциации обратились к главе Бурятии с просьбой разрешить им работать. Эти организации недоумевают, почему разрешено работать крупным торговым сетям, но не спортзалам, где дистанция точно будет строго соблюдаться.
Отметим, что в Бурятии режим ограничительных мероприятий продлили до конца июня. Сохраняется в том числе запрет на работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.
Разрешены индивидуальные занятия физической культурой и спортом, в том числе спортивная подготовка на открытом воздухе (включая открытые спортивные площадки и иные объекты спорта) бесконтактными неигровыми способами при условии социального дистанцирования между занимающимися не менее пяти метров.
В Бурятии попросили подождать с открытием фитнес-клубов
Бизнес, Фото:
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